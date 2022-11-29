ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດະມີໂຕຣ ຄູເລບາ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງ 7 ປະເທດຈາກເຂດນໍດິກ ແລະທະເລບາລຕິກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຕ້ອງການໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນເພື່ອຂັດຂວາງການໂຈມຕີຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງງານຂອງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານຄູເລບາແມ່ນຫ້ອມລ້ອມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກປະເທດແອັສທົວເນຍ ຟິນແລນ ໄອຊ໌ແລນ ລັດເວຍ ລີທົວເນຍ ນໍເວ ແລະສະວີເດັນ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງອົງການພັນທະມິດເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນບູຄາແຣັດ ໃນວັນອັງຄານ ແລະວັນພຸດນີ້.
“ເພື່ອຟື້ນຟູລະບົບ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີສອງຢ່າງ” ທ່ານຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ພວກຄົນງານດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກໃນຢູເຄຣນ ຊອກຫາທາງທີ່ຈະຟື້ນຟູລະບົບໄຟຟ້າແລະການບໍລິການຕ່າງໆ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຮອບຫຼ້າສຸດຂອງຣັດເຊຍ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
“ພວກເຮົາຕ້ອງການໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນອົງການປະກອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະພວກເຮົາກໍຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຍິງລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.”
ແລະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ມັນກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ທີ່ຈະມີຄະນະຜູ້ແທນແບບນີ້ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ… ສຳລັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ, ຂອບໃຈ.”
ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຫຼັງຈາກການເຈລະຈາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາອາກາດຂອງຢູເຄຣນ. ພວກທ່ານກ່າວວ່າ ອະທິປະໄຕ ແລະຖານະທີ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງທຸກປະເທດ ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ ນອກຈາກວ່າຣັດເຊຍຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຕອບໂຕ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງແອັສທົວເນຍ ທ່ານເອີມາສ ໄຣຊາລູ (Urmas Reinsalu) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ ປະເທດຕາເວັນຕົກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນແກ່ຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄຣຊາລູ ກ່າວວ່າ “ຂ່າວທີ່ແຂງຂັນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນຢູເຄຣນຕ້ອງໄດ້ຊະນະສົງຄາມນີ້ ແລະດັ່ງນັ້ນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບ ສະໜຸນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ກໍຄວນຈະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມ ມີອາວຸດໜັກເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເມືອງ ແລະໃຫ້ຮວມທັງລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄດ້ໃນໄລຍະໄກນຳດ້ວຍ.”