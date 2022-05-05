ສະຫະລັດມອບເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ມີ-17 (Mi-17) ຈຳນວນ 16 ລຳທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຈັດຊື້ໃຫ້ອັຟການິສຖານ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພະແນກການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການໃນອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາວ່າ ຕົນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມອບເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ທີ່ສ້າງໂດຍຣັດເຊຍຈຳນວນ 5 ລຳ ທີ່ສົ່ງໄປກວດແລະບຳລຸງຮັກສາ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ຜູ້ກວດກາພິເສດກ່ຽວກັບການບູລະນະສ້າງສາອັຟການິສຖານ ຫຼື SIGAR ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນລາຍງານປະຈຳສາມເດືອນ ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ສະມາຊິກສະພາໃນອາທິດນີ້ ກ່າວວ່າ “ຢູເຄຣນຮັບເອົາອຸບປະກອນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເຫຼົ່ານີ້ໃນວັນທີ 11 ມີນາ.”
ລາຍງານກ່າວເພີ້ມວ່າ “ໃນກາງເດືອນເມສານີ້ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ປະກາດໂຄງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ຮວມທັງເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ມີ-17 ຈຳນວນຕື່ມອີກ 11 ລຳທີ່ມີກຳນົດຈະຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານ.”
ເຮລີຄອບເຕີ້ ມີ-17 ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຂົນສົ່ງທະຫານແລະອຸບປະກອນທາງທະຫານຕ່າງໆ. ຢູເຄຣນແມ່ນນຶ່ງໃນສາທາລະນະລັດເກົ່າຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຮັບເປັນບ່ອນຜະລິດແລະສ້ອມແປງເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ເຫຼົ່ານີ້.
ໃນລາຍງານທີ່ອອກໃນສັບປະດານີ້ ອົງການ SIGAR ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ການແຕກຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍ ໄດ້ມອບຫຼືເຂົ້າເຖິງອຸບປະກອນຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 7 ຕື້ໂດລາ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ “ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກະປະມານວ່າ ມີອຸບປະກອນຂອງ ANDSF ໃນມູນຄ່າປະມານ 7 ພັນ 120 ລ້ານໂດລາ ຍັງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃນສະພາບທີ່ຢູ່ໃນການສ້ອມແປງຫຼາຍລະດັບ ເວລາກຳລັງສະຫະລັດຖອນໂຕອອກຈາກອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2021” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງອະດີດກອງທັບແຫ່ງຊາດແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານທີ່ໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດ.