ການນາບຂູ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ວ່າຈະເກັບພາສີຂາເຂົ້າໃນ
ອັດຕາສູງຕໍ່ການນໍາເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ເປັນຫ່ວງກັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສົງຄາມທາງການຄ້າ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍ
ທີ່ການຄ້າຂອງປະເທດທີ່ມີຕະຫລາດຫາກໍ່ໂຜ່ຕົວຂຶ້ນກັບສະຫະລັດຈະ
ຫລຸດລົງ ແລະຜູ້ນໍາໂລກບາງຄົນໄດ້ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຄືນ.
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ລະດັບສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນນິກເກ (Nikkei) ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຫລຸດ
ລົງຕໍ່າສຸດ ໃນໄລຍະຫລາຍກວ່າສອງອາທິດຜ່ານມາ. ດັດສະນີຮຸ້ນນິກເກ
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 2.5 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນລະດັບ 21,181.64 ໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ,
ຊຶ່ງເປັນລະດັບໃນຕອນອັດຕະຫຼາດຂອງວັນນຶ່ງທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ວັນທີ
14 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານຕາກູຢາ ຕາກາຮາຊິ (Takuya Takahashi) ນັກວາງຍຸດທະສາດ
ທີ່ຕະຫລາດຮຸ້ນດາຍວາ (Daiwa) ເວົ້າວ່າ "ຜູ້ຜະລິດລົດຈະຕ້ອງໄດ້ແບກ
ຫາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນນີ້ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນລາຄາ
ໃນຂະນະການຂາຍລົດໃນຕະຫລາດມີຄວາມຊັກຊ້າຢູ່ແລ້ວ. ສະພາບນີ້
ເບິ່ງແລ້ວແມ່ນບໍ່ດີຕໍ່ຂະແໜງການຜະລິດລົດເລີຍ."
ສ່ວນຈີນນັ້ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ໄດ້ສະແດງ ``ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່'' ກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງສະຫະລັດທີ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນດັ່ງ
ກ່າວ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະກາດຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານ
ຈະຂຶ້ນພາສີຕໍ່ການນໍາເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມນັ້ນ.
ທ່ານ ຈີນ-ໂຄລດ ຈັງເຄີ (Jean-Claude Juncker) ປະທານຂອງຄະນະ
ກໍາມາທິການຢູໂຣບ ໄດ້ປະນາມແຜນການດ້ານການຄ້າຂອງທ່ານທຣໍາວ່າ
ເປັນ "ມາດຕະການປົກປ້ອງອຸດສະຫະກໍາພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ຢ່າງ
ເປີດແປນ." ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ອີຢູ (EU) ຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້
ຄືນ ຖ້າຫາກທ່ານທຣໍາປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງທ່ານ.
ທາງດ້ານການາດານັ້ນ ເວົ້າວ່າຕົນຈະ "ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຄືນ"
ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ແລະກໍາມະກອນຂອງຕົນ, ຖ້າ
ຫາກມີການວາງຂໍ້ຈໍາກັດໃສ່ຜະລິດຕະພັນເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ
ຂອງຕົນ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການວາງອັດຕາພາສີ 25 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ການນໍາເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ການນໍາເຂົ້າອາລູມີນຽມ ຈະມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ມາດຕະການດັ່ງ
ກ່າວ ຈະຖືກເຊັນຮັບຮອງເອົາ "ພາຍໃນອາທິດໜ້ານີ້."
ການເວົ້າເຖິງສົງຄາມການຄ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນຫລຸດລາຄາ ໂດຍມີດັດຊະນີ
ຮຸ້ນຕົກລົງຕໍ່າຢ່າງໜັກຢູ່ຕະຫລາດຮຸ້ນວອລສທຣີສ (Wall Street).
ສະມາຄົມຂາຍລົດສາກົນຂອງອາເມເຣິກັນ ເວົ້າວ່າ ແຜນເກັບພາສີຂາເຂົ້າ
ຂອງທ່ານທຣໍາ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາລົດຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ "ຢ່າງໃຫຍ່."
ມີບາງຄົນໃນບັນດານັກການເມືອງຢູ່ພັກຣີພັບບລິກັນຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ເຫັນດີ
ນໍາການເຈລະຈາສົງຄາມທາງການຄ້ານີ້ຂອງທ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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