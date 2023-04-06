ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການ “ຢາກຈະພົວພັນກັບຈີນໄປສູ່ການມີສັນຕິພາບແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ” ໃນຢູເຄຣນ ເວລາທ່ານພົບປະກັບຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນອາທິດນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝຣັ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານມາກົງ ມີແຜນການທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສີ ໃນການເຈລະຈາໃນວັນພະຫັດນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງປັກກິ່ງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າ ຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນທ່າທີຂອງຈີນ.
ທ່ານມາກຣົງ ແມ່ນຕິດຕາມໂດຍປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດິ ເລເຢັນໃນການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເປັນເອກກະພາບຂອງຢູໂຣບ.
ທ່ານສີແລະທ່ານປູຕິນໄດ້ປະກາດວ່າ ລັດຖະບານຂອງພວກທ່ານ “ມີຄວາມສຳມິດຕະພາບແບບບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ” ກ່ອນການພົບປະທີ່ມົສກູ ກ່ອນການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ ປີ ໒໐໒໒.
ທ່ານມາກຣົງກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ພະຍາຍາມສ້າງ ແລະທຳການພົວພັນແບບໃດແບບນຶ່ງກັບຈີນ ໄປສູ່ການມີສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບ ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ” ຮວມທັງຢູເຄຣນ.
French President Emmanuel Macron says he wants to "engage China toward a shared responsibility for peace" in Ukraine when he meets Chinese leader Xi Jinping this week. French officials say Macron plans to urge Xi in talks Thursday to use Beijing's influence with Russian President Vladimir Putin but didn't expect a big shift in the Chinese position. Macron is accompanied by European Commission President Ursula von der Leyen in a show of European unity. Xi and Putin declared their governments had a "no limits friendship" before Moscow's February 2022 attack on Ukraine. Macron said he would "try to build, and somehow engage China toward a shared responsibility for peace and stability on international issues" including Ukraine.