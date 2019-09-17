ຈີນເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງ ຈະເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າລະດັບສູງຄືນອີກ ໃນເດືອນໜ້າ.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວ (Xinhua) ຂອງລັດຖະບານຈີນເວົ້າວ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ຫລຽວມິນ, ຈະມາຮອດວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ເພື່ອ “ປູທາງ” ໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາລະດັບສູງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນກັນ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາຮອບໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຕົ້ນ ເດືອນນີ້ ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບກັນ ລະຫວ່າງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫລີວເຫ (Liu He) ຂອງຈີນ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າເຈລະຈາດ້ານການຄ້າຂອງ ປັກກິ່ງ ກັບຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າສະຫະລັດ, ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ (Robert Lighthizer) ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ສຕີເວັນ ມນຸດຈິນ (Steven Mnuchin).
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການເຈລະຈາທີ່ສຳຄັນນຳກັນຫລາຍຮອບ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ຫລາຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ວໍຊິງຕັນແລະ ປັກກິ່ງໄດ້ເພີ້ມການເກັບພາສີ ຕໍ່ກັນແລະກັນຫລາຍຄັ້ງ ມາໄດ້ປີກວ່າແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມມາຈາກການຮຽກຮ້ອງຂັ້ນທຳອິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ຈີນມີການປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດການຄ້າ, ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ທຸລະກິດ ແລະດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ. ສ່ວນຈີນກໍເວົ້າວ່າ ນະໂຍບາຍທາງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຕົນຖືກຈຳກັດ.
ສະພາບການດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ມີການຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນຕະຫລາດການເງິນ ແລະປ່ອຍໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ດິ້ນຮົນໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງພາສີຕ່າງໆນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເລື່ອນການຂຶ້ນພາສີຮອບໃໝ່ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນທີ່ມີມູນຄ່າ 250 ຕື້ ໂດລາ ທີ່ຈະເລີ້ມມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ຕຸລານັ້ນ ໄປເລີ້ມເກັບໃນວັນທີ 15 ຕຸລາເປັນຕົ້ນໄປ “ຊຶ່ງເປັນທ່າທີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫວັງດີ." ຈາກນັ້ນ ຈີນກໍໄດ້ຍົກເລີກການເກັບພາສີຕໍ່ຖົ່ວເຫລືອງ, ຊີ້ນໝູ, ແລະສິນຄ້າກະສິກຳ ປະເພດອື່ນໆອີກ.
ທ່ານ ມນຸດຈິນ (Mnuchin), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ເວົ້າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານ "ມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີແບບລະມັດລະວັງ" ວ່າ ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າໄດ້ຢູ່ໃນການເຈລະຈາຮອບຈະມານີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມທີ່ຈະທຳການເກັບພາສີຢູ່ ຫລືບໍ່ ກໍຍິ່ງຈະເພີ້ມການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຈີນຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້.