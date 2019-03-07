ການຂາດດຸນ ການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ສູງຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ

ສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າມາ ຫລາຍກວ່າປີກາຍນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຂາດດຸນການ
ຄ້າກັບປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ 891.3 ຕື້ໂດລາ ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈະມີນະ
ໂຍບາຍ ປ້ອງກັນສິນຄ້າພາຍໃນກໍຕາມໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະອັດຊ່ອງຫວ່າງລົງ. ຈຳ
ນວນທັງໝົດຂອງການຂາດດຸນ ລວມທັງການຮັບໃຊ້ບໍລິການແມ່ນມີຢູ່ 621 ຕື້ໂດລາ
ສູງສຸດນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ.
ການຂາດດຸນການຄ້າ ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ອາເມຣິກາ ໄດ້ຂາຍໄປ
ໃຫ້ຄູ່ການຄ້າ ກັບສິນຄ້າ ທີ່ຕົນຊື້ເຂົ້າມາ ຈາກຕ່າງປະເທດ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າ
ວ່າ ການຂາດດຸນທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ອາດເປັນຜົນສະທ້ອນໃນທາງບໍ່ດີ ຕໍ່ເສດຖະກິດ. ຍົກ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ຄວາມບໍ່ກໍ້າເກິ່ງດ້ານການຄ້າ ແມ່ນມີຫລາຍ
ຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ສະຫະລັດ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າມາ 2.1 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງອອກໄປ
ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງສູ່ 1.9 ເປີເຊັນ.
ການຂາດດຸນໃນດ້ານການຄ້າກັບຈີນ ເມັກຊິໂກ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເພີ້ມ
ສູງຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການເກັບພາສີ ໃນປີກາຍນີ້ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ
ຂອງຈີນ ພ້ອມທັງຕໍ່ອາລູມີນຽມ ແລະເຫຼັກກ້ານຳດ້ວຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຍັງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໃກ້ຈະບັນລຸການ
ຕົກລົງໃນເລື້ອງການຄ້າກັບຈີນແລ້ວ ແຕ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຄວນຈະປະຕິເສດຕໍ່ການຕົກລົງ
ໃດໆທີ່ບໍ່ດີແລ້ວ. ທ່ານພອມພຽວກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດເມື່ອໄວໆມານີ້ຕໍ່ກຸ່ມອອກ
ອາກາດຊິນແຄລ ຂອງພວກນິຍົມແນວທາງເດີມວ່າ "ນີ້ຕ້ອງເປັນຜົນດີຕໍ່ຊາວອາເມ
ຣິກັນ ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນຜົນດີແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ຮັບເອົາ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ