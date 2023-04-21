ວໍຊິງຕັນ ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກເສດຖະກິດ ອາເມຣິກາ ອອກຈາກ ຈີນ, ທູດການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແຄເທີຣິນ ທາຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ໂຕກຽວ.
ທ່ານນາງ ທາຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຄັ້ງທີ 4 ຫຼັງຈາກຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທູດພິເສດການຄ້າລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນໄດ້ “ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຫຼາຍແລ້ວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເຈຕະນາທີ່ຈະແຍກ” ເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ມາດຕະການລົງໂທດດ້ານການຄ້າ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ຈີນ ແມ່ນ “ຖືກແນເປົ້າໃສ່ຢ່າງຈຳກັດ.”
ຍ້ອນຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນ, ການທຳລາຍສາຍພົວພັນກັບ ຈີນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກດຳເນີນໄປນັ້ນ “ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍ ຫຼື ສາມາດເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້,” ທ່ານນາງ ທາຍ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ສະໂມສອນນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ມັກຈະອອກມາໂຈມຕີ ສະຫະລັດ ຍ້ອນມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ການຫ້າມອື່ນໆຕໍ່ການແລກປ່ຽນເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າກັບ ຈີນ, ໂດຍກ່າວຫາ ວໍຊິງຕັນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ຍັບຢັ້ງ” ຈີນ ແລະ ຂັດຂວາງເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄປສູ່ການມີອິດທິພົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ທ່ານນາງ ທາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າວຽກງານການຄ້າປົກກະຕິລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແລະ ທ່ານນາງແມ່ນ “ເປີດກວ້າງຢ່າງສິ້ນເຊີງເພື່ອພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນປັກກິ່ງ,” ແນວໃດກໍ່ຕາມທ່ານນາງບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ