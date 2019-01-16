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ຫວຽດ​ນາມ ​ຈະ​ສົ່ງສິນ​ຄ້າ​ ຂາ​ອອກ ຍົກ​ເວັ້ນພາ​ສີ​ ໄປ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ທີ່ກວມ​ເອົາ 45 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ຈີ​ດີ​ພີ ໂລກ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຄ້າ​ຫຽດ​ນາມ ທານ ຈັນ ຕວນ ອາ​ນ ກ​າວ​​ໃນລະ ​ຫວ່າ​ງ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​​ຂ່າວ ທີ່​ເມືອງ​ດາ​ນັງ ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ ວັນ​ທີ ວັນ​ທີ 11 ພະ​ຈິກ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ 11 ​ປະ​ເທດ​ ພາຄີ​ການ​ຄ້າ​ຂ້າມ​
ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິຟິກ​ ຫຼື TPP ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມມາ​ໂດຍ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ
ຊຶ່ງ​ຈະ​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້ປະ​ເທດ ທີ່​ກາງ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ໄດ້​ຮັບການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ພາ​ສີ
ຢູ່​ໃນຕະ​ຫຼາດ​ ທີ່ກວມ​ເອົາ 45 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດຕະ​ພັນ​ຮວມ​ຂອງໂລກ ​ຫຼື GDP
​ຊຶ່ງເປັນການ​ຊຸກ​ຍູ້ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ໃນອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ.

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງຮາ​ໂນ່ຍ ​ໄດ້​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ແລະ
​ຮອບ​ດ້ານ ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ​ພາຄີການ​ຄ້າຂ້າມ​ມະຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາຊິຟິກ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກຜ່ານ
​ມາ ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ມີຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ເດືອນມັງ​ກອນ​ນີ້ ​ໄດ້​ທັບ ມ້າງ​ພາ​ສີ​ຂ້າ​ເຂົ້າ
ຕໍ່​ຕະ​ຫຼ​າດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆເຊັນ​ວ່າ ກາ​ນາ​ດາແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ. ​ພາ​ຄີ​ຂ້າມມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ
ຊຶ່ງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໄດ້​ຖອນ​ຕົວອອກ ໃນ​ປີ 2017 ​ແມ່ນກວມ​ເອົາ13.5 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ເສດ​ຖະ​
ກິດໂລກ ຫຼື​ປະ​ມານ 10 ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາ.

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພາ​ຄີ​ອື່ນໆ ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ແລະ​ອີກຫົກປະ​ເທ​ດ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄປແລ້ວ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້ ຮັບການ
ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່. ຫວຽດ​ນາມ​ຍັງ​ລໍ​ຖ້າ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ທີ່ ກວມ​ເອົາ 21.8
ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດຕະ​ພັນຮວມ​ຂອງ​ໂລກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລັງ​ການ
​ຄ້າ​ເສ​ລີ ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2015. ສະ​ຫະ​ພາຍ​ຢູ​ໂຣບ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ໃຫ້
​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ​ນີ້.

​ທັງສອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້ຫຽດ​ນ​າມ​ທີ່​ກາງ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ​ມີ​ການ​ເຕີບໂຕ​
ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ວ່ອງ​ໄວຂຶ້ນ ແລະ​ເລັ່ງ​ລັດ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງພວກ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກາງ ​ອີງ​ຕາມ
ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງທັງ​ສອງ​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ທີ່ດຶງ​ດູດ​ເອົາ
​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈີນ​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ເປັນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ອຸດ​ສາ
​ຫະ​ກຳ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່​າ​ຫຽວ​ດ​ນາມ​ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຊັບ​ສິນທາງ​ດ້ານ
​ສະຕິ​ປັນຍາແລະ​ແຮງ​ງານ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ເຟ​ເດີ​ຣິກ ເບິກ ຮຸ້ນ​ສ່ວນ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ເບກ​ເກີ​ ແມັກ​ເຄນ​ຊີ ໃນ​ນະ​
ຄອນ​ໂຮ​ຈີ​ມິນ ກ່າວ​ວ່າ "ຫວຽດ​ນາມ​ຈະ​ຊົມ​ໃຊ້ ອັດ​ຕາ​ເກັບ​ພາ​ສີຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳຢູ່​ໃນບາງ
​ຕະຫຼາດ ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ ບ່ອນ​ທີ່ມີການ​ແຂ່ງ​ຂັນ. ມັນ​ເປັນ​ການຍາກ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວວ່າ​ ແມ່ນ
ຫຍັງຈະໃຫຍ່ກວ່າ​ອົງ​ການໆ​ຄ້າ​ໂລກ ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃຫຍ່ແທ້ໆ ແຕ່​ໃນ​ປີ 2018 ນີ້
ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ກົງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມີ ໃນ
​ປີ​ ທີ່​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມ​າ​ຊິກອົງການໆ​ຄ້າ​ໂລ​ກ."

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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