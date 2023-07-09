ມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 17 ຄົນ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນແກັສຮົ່ວທີ່ບ້ານຄົນທຸກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນອາຟຣິກາໃຕ້. Kate Bartlett ມີລາຍງານຈາກນະຄອນໂຈແຮນແນັສເບີກວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມທຳການສືບສວນເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງແກັສຮົ່ວ. ໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເດັກອາຍຸນຶ່ງປີ ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍອາຍຸນ້ອຍສຸດທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນແກັສຮົ່ວຢູ່ບ້ານບອກສເບີກ ນອກນະຄອນໂຈແຮນແນັສເບີກ ເມື່ອຄືນວັນພຸດແລ້ວນີ້. ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດ ພັນເອກດີມາກັສໂຊ ເນັບຮູຮູລີ ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບໂຕເລກ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ປະມານ 17 ຄົນ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນໄດ້ປະກາດວ່າເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າຫາຍໃຈເອົາໃນອັນທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນແກັສຮົ່ວ ຈາກຄຸ້ມແອງເກີໂລ ຢູ່ທີ່ບ້ານບອກສເບີກ.. ຕຳຫລວດໄດ້ເລີ້ມເປີດການສືບສວນເພື່ອຢາກຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດ.”
ຕຳຫຼວດພວມທຳການສືບສວນເບິ່ງວ່າ ມີພວກລັກຂຸດບໍ່ແຮ່ແບບຜິດກົດໝາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ “zama zamas” ຫຼືບໍ່.
ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນຄຸ້ມດັ່ງກ່າວ ມີການກ່າວຫາວ່າ ພວກຂຸດບໍ່ແຮ່ໄດ້ລັກລອບປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີການພົບເຫັນຖັງແກັສໄນເຕຣັດອອກໄຊ ຊຶ່ງອາດມີການນຳໃຊ້ສຳລັບກິດຈະການຂອງພວກເຂົາ. ແກັສດັ່ງກ່າວ ບາງເທື່ອມີການນຳໃຊ້ເພື່ອສະກັດເອົາຄຳຈາກດິນ ທີ່ຖືກນຳຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນ.
ການຂຸດບໍ່ແຮ່ແບບຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນມີການປະຕິບັດກັນ ຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ໃນເຂດນະຄອນໂຈແຮນແນັສເບີກ ຫົວເມືອງທີ່ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຍ້ອນຄົນໄປຊອກຫາຄຳໃນຊຸມປີ 1800 ແລະເປັນບ່ອນຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ຍັງມີຂຸມບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ພວກ Zama Zamas ໄດ້ຫາລ້ຽງຊີວິດແບບອັນຕະລາຍຢູ່ໃຕ້ອຸໂມງ ທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະພົບຄຳ ແລະກໍກາຍເປັນຄົນລ້ຳລວຍ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ປະທານາທິບໍດີເຊຣິລ ຣາມາໂພຊາ ໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຫາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ພວກນັກສືບສວນ ຊອກຫາສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້.”
ປະຊາຊົນທີ່ຄຸ້ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບອກກັບສື່ມວນຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ມີກິ່ນຂິວຢ່າງແຮງ ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຕູບເຂົາເຈົ້າ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ຜູູ້ຄົນ “ລົ້ມຕາຍກັນເປັນເກື່ອນ.”
ມີອີກຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກນຳໂຕສົ່ງໂຮງພະຍາບານ.