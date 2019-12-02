ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫລວງພະບາງ ຫລຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 6 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຊຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຫລວງພະບາງ ບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີນີ້.
ທ່ານນາງສຸດາພອນ ຄົມທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ປະຈຳແຂວງຫລວງພະບາງ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງ ຈຳນວນ 412,932 ຄົນ ໂດຍຫລຸດລົງເຖິງ 6.67 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວ ກໍເພາະວ່າ ສະພາບການທາງເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕ່ຳ ແລະສົມທົບດ້ວຍສະພາບອາກາດຮ້ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດບໍ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງສຸດາພອນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມໃນແຂວງຫລວງພະບາງ 412,923 ຄົນທຽບໃສ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 6.67 ເປີເຊັນ ສາເຫດເປັນຍ້ອນລະດູການທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວນ້ອຍ ບວກໃສ່ອາກາດຮ້ອນ-ອົບເອົ້າຂອງບ້ານເຮົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທະວີບຢູໂຣບ ຈາກທະວີບອາເມຣິກາ ແລ້ວກະນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນເຊັ່ນມາຈາກປະເທດກຳປູຊາ ພະມ້າ ຫວຽດນາມ ກໍບໍ່ມາທ່ຽວໃນຊ່ວງນີ້.”
ໂດຍໃນປີ 2019 ທາງການແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫລວງພະບາງ ໃນນີ້ຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເກີນກວ່າ 210 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ການທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາໃນແຂວງຫລວງພະບາງຫລຸດລົງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະບັນບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາໃນແຂວງຫລວງພະບາງຫລຸດລົງຈາກປີ 2018 ອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ 755,000 ກວ່າຄົນ ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫລວງພະບາງ ໃນນີ້ ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ 550,000 ກວ່າຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 15 ເປີເຊັນ ທຽບກັບປີ 2017 ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽບໃນແຂວງຫລວງພະບາງມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 200 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ການຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວ ກໍຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບໃນພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫລວງພະບາງໃນປີ 2019 ຫລຸດລົງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ The Wanderlust Magazine ວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກ ໃນປະເທດອັງກິດ ຈະໄດ້ລາຍງານການຈັດອັນດັບເມືອງທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມ ປະຈຳປີ 2019 ວ່າ ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງ ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນເມືອງຍອດນິຍົມອັນດັບ 1 ທີ່ສາມາຊິກຂອງວາລະສານຢາກຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຕາມ.
ທາງດ້ານ ທ່ານສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກແຂວງຫລວງພະບາງ ຢືນຢັນວ່າ ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫລວງພະບາງກຳລັງປະເຊີນບັນຫາໃນຫຼາຍດ້ານ ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບກອງທຶນທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງມີການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບ-ກົດໝາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໃນນີ້ ຮວມເຖິງການລັກເອົາພະພຸດທະຮູບເກົ່າແກ່ໄປເຖິງ 34 ອົງ ແລະການນຳໃຊ້ສັນຍາລັກປູ່ເຍີ້-ຍ່າເຍີ້ ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການນຳເອົາຫົວຂອງປູ່ເຍີ້-ຍ່າເຍີ້ ມາເປັນແບບການປະດັບຢູ່ໜ້າເອີກຂອງຜູ້ຍິງໃນວົງການແຟຊັ້ນ ຈຶ່ງກໍເປັນການບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ສິ່ງສັກສິດທີ່ຊາວຫລວງພະບາງ ກາບໄຫວ້-ບູຊານັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ຊາວເມືອງຫລວງພະບາງທີ່ຍັງຮັກສາໄດ້ທັງວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີ ວິຖີຊີວິດດັ່ງເດີມ ປະຫວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດອັນສວຍງານ ທັງຍັງສາມາດປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ທີ່ຕົກລົງໄວ້ ໄດ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເຊັ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະບູລະນະຊ້ອມແປງເຮືອນ ອາຄານ ວັດ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຮີດຄອງອັນດີງາມ ແລະສິ່ງດັ່ງເດີມທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງຫລວງພະບາງໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ການພັດທະນາ ແລະອະນຸລັກມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNESCO ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການແຂວງຫລວງພະບາງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເດີນທາງມາຫລວງພະບາງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2020.
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