ທາງການລາວວາງເປົ້າໝາຍຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ
ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໃນປີການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ນີ້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ
ບາງກອກ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ
ແລະທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2019
ຊຶ່ງເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງລາວກັບຈີນນັ້ນ ກໍຄືການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຊາວຈີນໃຫ້ເຂົ້າມາລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຈຸດພິເສດຂອງ
ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດທີ່ເປັນຮຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາ
ຢ່າງຮອບດ້ານ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງລັດຖະບານຈີນ
ແລະຫຼັກການພົວພັນ 4 ດີ ລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ກໍຄື ເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ-
ມິດທີ່ດີ-ສະຫາຍທີ່ດີ-ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຕະຫຼອດເວລາຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ມີການໄປມາຫາສູ່ແລກປ່ຽນຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ພວກເຮົາກະໄດ້ມີການຮ່ວມ
ມືແລກປ່ຽນກັນຢ່າງເປັນປະຈຳ ພັກ-ລັດ ແລະປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ພວກເຮົານີ້ໄດ້ມີ
ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງດີ ຕາມຈິດໃຈຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ 4 ດີ ລະຫວ່າງລາວແລະຈີນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຍຸກໃໝ່ນີ້ ຊຶ່ງແມ່ນຍຸກແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ລິເລີ້ມ
ນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ.”
ທັງນີ້ ໂດຍລັດຖະບານລາວ-ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງກຳນົດໃຫ້ປີ 2019 ເປັນປີສົ່ງເສີມການ
ທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ
ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ໂດຍກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ກໍໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັນ ເພື່ອກຳນົດ
ລາຍລະອຽດຕ່າງໆແລະໄດ້ຮ່ວມກັນ ຈັດພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ 2019
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ 2019ຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ຍອມຮັບວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍຄືບັນດາ
ນັກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ລົງທຶນໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຄົບວົງຈອນ
ໃນລາວ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ນັກທຸກິດຈີນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າ
ຂອງກິດຈະການໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານແລະສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆອີກ ທັງຍັງເປັນ
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີ່ນຳພາບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເຂົ້າມາໃນລາວອີກດ້ວຍ
ໂດຍໃນປີ 2016-2017 ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວ
ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 2 ແສນ ຄົນ ຊຶ່ງດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຕ້ອງປັບປຸງຕົວເອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ
ກັບບັນດານັກທຸລະກິດຈີນໃຫ້ໄດ້ ທັງໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນແລະຄຸນນະພາບການໃຫ້
ບໍລິການທີ່ຮວມເຖິງ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານກົງທອງ ພົງພິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ
ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ
ໃນລາວ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ທາງ
ສັງຄົມໃນລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ ຍັງໄດ້ກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດໂດຍຮວມ
ໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວດ້ວຍ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATRA) ລະບຸວ່າ ລາຍຮັບຈາກການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ມີອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ຳທີ່ສຸດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ປະເທດ
ອື່ນໆ ມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດ
ຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP) ຫາກແຕ່ລາວກັບມີລາຍຮັບພຽງ 7 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP
ເທົ່ານັ້ນ ນອກຈາກນີ້ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ-ກັນຍາ 2018 ຍັງເປັນ
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ.
ໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ 3,868,831 ຄົນ
ຫາກແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງ
ຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2018 ທີ່ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ
ໃນລາວ ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານ ໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກໍ
ໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ນັ້ນເອງ
ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນນັ້ນ ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈຳນວນ 799,929 ຄົນ ໃນປີ 2018
ສະນັ້ນ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານ ກວ່າຄົນ ກໍຄືການ
ເພີ້ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ໃຫ້ໄດ້ ເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ນັ້ນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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