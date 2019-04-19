ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຍອມຮັບວ່າ ມີການປັບໄໝ ແລະຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກບັນ
ດາບໍລິສັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜິດລະ
ບຽບກົດໝາຍທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ.
ພັນເອກ ກິດຕະວົງ ສຸຣິຍາ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບພາຍໃນໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນນຶ່ງທີ່ປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການສວຍໃຊ້ໂອກາດປັບໄໝ ແລະ
ຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ດຳເນີນທຸລະ
ກິດ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜິດລະບຽບກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ແລະ ເອົາເງິນທີ່
ໄດ້ຈາກການປັບໄໝນັ້ນໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກກະແສສັງຄົມວິພາກວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງຂະ
ໜາດທີ່ມີການຖ່າຍທຳເປັນຄລິບ ວິດີໂອ ແລະ ນຳເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ການຮັບຮູ້ໃນສັງຄົມ
ລາວໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງທາງການຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແນວນີ້ໄດ້ນັ້ນ ກໍເພາະວ່າໃນພາກເອກະຊົນທີ່ດຳເນີນທຸ
ລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍເຊັ່ນ
ດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດຍົກເລີການສົ່ງກຳ
ນົດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຕ້ອງຈັດສົ່ງກຳນົດການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້
ກັບໜ່ວຍງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຢ່າງໃດນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າມີບໍລິສັດ ແລະ ໄກ້ນຳທ່ຽວຈຳ
ນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ບໍ່ຕໍ່ທະບຽນໃນການດຳເນີນກິດຈະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ສວຍໃຊ້ເປັນຊ່ອງທາງໃນການສະ
ແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຕົວເອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນການປັບໄໝທີ່ນຳເອົາລາຍໄດ້
ເຂົ້າລັດແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ພັນເອກ ກິດຕະວົງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ຄື ບັນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດປະຈຳຢູ່ແຫຼ່ງນີ້ ເອົາເງິນ
ນຳນັກທ່ອງທ່ຽວ ອັນນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າກະບໍ່ປະຕິເສດ ແຕ່ວ່າຢາກສະເໜີວ່າ ຮັບແຕ່
ລັດຖະບານເພິ່ນມີຄຳສັ່ງແຈ້ງການຍົກເລີກ Telex ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫຼະແມ່ນຍຸຕິ
ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິ
ສັດທ່ອງທ່ຽວນີ້ຢູ່ໃນໄລຍະນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດມີ 200 ກວ່າບໍລິສັດບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ
ມາຮອດປີ 2017 ຫຼະມີຢູ່ 140 ກວ່າບໍລິສັດ ແລະ ພະນັກງານນຳທ່ຽວກໍບໍ່ຕໍ່ບັດພາ
ແຂກໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົນເອງ."
ສ່ວນທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະ
ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍອມຮັບວ່າສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າ
ມາທ່ຽວໃນລາວ ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາມີ 2 ສາເຫດດ້ວຍກັນຄື ການບໍລິຫານວຽກ
ງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກລັດມີລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນກັນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ລາວ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆສູງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງຊາດບໍ່ຢາກເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ອີກເທື່ອໃໝ່ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບໍແສງຄຳ ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ
"ການບໍລິການ ການເຂົ້າ-ອອກຢູ່ດ່ານຕ່າງໆຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງເຫຍີນ ຍັງຊັກຊ້າ ການ
ກວດກາຢູ່ຈຸດກວດກາ ແລະ ຢູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຫຼືວ່າຢູ່ຕາມຖະໜົນທີ່ຕິດພັນກັບ
ການປັບໄໝທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມບໍ່ສະ
ດວກສະບາຍໃນການມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ການເກັບຄ່າການຂົນສົ່ງໂດຍ
ສານທີ່ຍັງສູງ ການເກັບຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ກະຍັງບໍ່ທັນສົມເຫດ
ສົມຜົນ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ປະເທດພວກເຮົານີ້ຍັງສູງ ຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາ
ປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົາເຈົ້າຜ່ານມານັ້ນ ອັນນີ້ກະແມ່ນຄວາມເປັນຈິງອັນນຶ່ງ
ທີ່ພວກເຮົາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ."
ໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈຳນວນ 4,180,000
ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 8.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນ
ທາງເຂົ້າມາລາວ 3,868,000 ກວ່າຄົນໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໃນ ອາຊຽນ
ດ້ວຍກັນກໍຄືກຸ່ມທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕາມດ້ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ
ຈີນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມລຳດັບ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ລະບຸວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງດຳເນີນ
ມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ດ້ວຍການເພັ່ງເລັງ
ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທີງ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຈະຕ້ອງສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍ
ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບເພື່ອນບ້ານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ
ເພາະພາກການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ໃນລາຍຮັບຕ່ຳສຸດໃນ ອາຊຽນ ໂດຍ ໄທ ມີລາຍຮັບ
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 62,870 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນລາຍມີລາຍຮັບ
ພຽງແຕ່ 755 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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