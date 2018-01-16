ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວ ຈະຈັດງານໃຫຍ່ 3 ລາຍການ ເພື່ອສົ່ງເສີມປີການ
ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄາຣາວານທ່ອງທ່ຽວຈາກເໜືອລົງໃຕ້-ການແຂ່ງ
ຂັນລົດວິບາກ Off Road ປິດທ້າຍດ້ວຍ Camping.
ທ່ານສົມພົງ ເດດວຽງໄຊ ປະທານສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານງານຂອງສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວ ໄດ້ມີມະຕິຢ່າງເປັນ
ເອກະພາບແລ້ວວ່າ ຈະຈັດກິດຈະກໍາລະດັບຊາດ 3 ລາຍການ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ
ປີການທ່ອງທ່ຽວຈາກພາກເໜືອ ລົງໄປຍັງພາກໃຕ້ ໃນຊ່ວງເດືອນກຸມພາ ຕໍ່ດ້ວຍການ
ຈັດການແຂ່ງຂັນລົດວິບາກ Off Road ໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍຈະເຊີນເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມອີກດ້ວຍ. ສ່ວນກິດຈະກໍາປິດທ້າຍ ກໍຄືການທ່ອງ
ທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແບບພັກຄ້າງຄືນ Camping ຢູ່ຕາມອຸທະຍານແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວ
ປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມພົງໄດ້ ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາຈະຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຂະບວນການຄາຣາວານລາວ
ທີ່ລາວນີ້ ໂດຍຈະເຊື່ອມເຂົ້າໄປທາງເໜືອ ລົງທາງໃຕ້ ແລະການຈັດການແຂ່ງຂັນ
ປະເພດ Off Road ສັງຄົມກະສິໄດ້ຮັບຮູ້ຜ່ານມານີ້ຈໍານວນນຶ່ງ ເພາະວ່າການແຂ່ງຂັນ
ອັນນີ້ ມັນກະມີສອດແຊກເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວໄປນໍາ. ອັນນີ້ພວກເຮາກາຊິຈັດຮ່ວມ
ກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງຫວຽດນາມ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ຫລືວ່າບາວເທື່ອອາດ
ຈະໄປຮອດມາເລເຊຍ. ກ່ຽວກັບຕົວທີ 3 ນີ້ ພວກເຮົາກໍຍັງຄົ້ນຄວ້າເຖິງລາຍລະອຽດ
ວ່າ ມັນສິເໝາະສົມບ່ອນໃດ. ອັນນີ້ ກະແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວໃນລັກສະນະ Camping.”
ທັງນີ້ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018
ກໍຄືດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ວຍການ
ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທີງ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະ
ກິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຍັງຈະສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໆ ສຳລັບຄຸ້ມຄອງທຸ
ລະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດດ້ວຍ
ທາງການລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການໃນ
ແລງວັນທີ 28 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນ
ປະທານໃນພິທີ ແລະ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດດຽວກັນກັບງານບຸນນະມັດສະການພະ
ທາດຫຼວງປະຈຳປີ 2017 ແລະ ໃນພິທີການຄັ້ງນີ້ກໍໄດ້ມີການເຊີນສື່ມວນຊົນ ແລະ
ແຂກຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ພູມີພາກອື່ນໆຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.
ໂດຍລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເຂົ້າມາ
ທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນ ລາວ
ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳ
ແລະ ງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ ການຈັດຄາຣາວານລົດ
ທ່ອງທ່ຽວແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້, ບຸນມະໂຫລານການສະແດງສິລະປະ ວັດທະນະທຳພື້ນ
ເມືອງບັນດາເຜົ່າ, ການແຂ່ງລົດວິບາກ, ກິດຈະກຳປີນໜ້າຜາ, ການຈັດງານວັນ ລາວ
ໃນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍຣະມັນ, ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ທີ່ທາງການ
ລາວ ເຊື່ອວ່າຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທາງການ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກປະເທດສະມາຊິກໃນອາ
ຊຽນດ້ວຍກັນວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນປີການທ່ອງ
ທ່ຽວລາວ 2018 ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຍັງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງຕົນເດີນ
ທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນຕະຫຼອດປີ 2017 ນີ້ກໍຄາດວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຈະເດີນ
ທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ຫຼຸດລົງເຖິງ 12 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2016 ໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຈາກປະເທດສະມາຊິກໃນ ອາຊຽນດ້ວຍກັນນັ້ນ ຖືເປັນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນ
ທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງການ
ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ມີການ
ສົ່ງເສີມພົນລະເມືອງໃນປະເທດຂອງຕົນໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ເພີ່ມ
ຂຶ້ນໃນປີ 2018.
ທາງດ້ານສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATRA) ລາຍງານວ່າ ລາຍຮັບໃນ
ພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍໃນກຸ່ມ
ອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນຢູ່ທີ່ອັດຕາສະ
ເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຫາກແຕ່ວ່າ ລາຍຮັບໃນ
ພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ລາວ ກັບຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 7 ເປີເຊັນຂອງ GDP
ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ການທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານກວ່າ
ຄົນໃນປີ 2018 ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ່າຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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