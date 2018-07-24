ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສັງຫານ 2 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ ອີກ 13 ຄົນ ໃນການລະດົມຍິງໃສ່ຖະຫນົນຫົນທາງໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ, ການາດາ ກ່າວວ່າ ລາວເປັນໂຣກຈິດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລະບຸ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າແມ່ນ ທ້າວໄຟຊານ ຮຸສເຊນ ໄວ 29 ປີ ເປັນ ຊາວໂຕຣອນໂຕ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຕາຍໃນການໂຈມຕີ. ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສນັ້ນຂ້າຕົວເອງຕາຍ ຫຼືວ່າ ຖືກຕຳຫຼວດຍິງຕາຍ.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ລາວ ໄດ້ສັງຫານ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໄວ 10 ຂວບ ແລະ ຍິງສາວ ໄວ 18 ປີ ໃນແລງວັນອາທິດ ທີ່ຄຸ້ມບ້ານຂອງຊາວກຣິສ.
ຄອບຄົວຂອງທ້າວຮຸສເຊນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
“ສະຫຼົດໃຈ ຈາກຂ່າວທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ນີ້” ທີ່ວ່າ ລາວແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຍິງສັງ
ຫານນີ້ ແລະລາວໄດ້ເປັນໂຣກປະສາດ ແລະໂຣກຊຶມເສົ້າ.
“ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊອກຫາທາງຊ່ອຍລາວ ໃນຊົ່ວຊີວິດຂອງ
ລາວ ທີ່ທົນທຸກທໍລະມານແລະເຈັບປວດ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈິນຕະນາການ
ໄດ້ວ່ານີ້ຈະແມ່ນການທົນທຸກແລະການສິ້ນສຸດລົງທີ່ໂຫດຮ້າຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ຄອບຄົວ ລາວ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຕຳຫຼວດແມ່ນຍັງດຳເນີນງານ ເພື່ອຕັດສິນເຖິງຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການມີສາເຫດຂອງການໂຈມຕີນີ້ ແລະກ່າວວ່າ ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ກີດກັນເຖິງຄວາມອາດເປັນໄດ້ໃນທຸກໆ ສະຖານະການ.
ພາບວີດີໂອທີ່ຖ່າຍຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງການໂຈມຕີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາຍຜູ້ສວມໃສ່ເສື້ອສີດຳທັງໝົດ ໄດ້ຍິງຈາກທາງຍ່າງ ເຂົ້າໃສ່ຮ້ານອາຫານ ແລະຮ້ານກາເຟ ຂອງຊາວກຣິສ ໃນຄຸ້ມບ້ານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງປືນ ຢ່າງນ້ອຍ 20 ນັດ.
ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ທ່ານຈອນ ທໍຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງກັນ ແມ່ນ “ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງບັນຫາປືນ” ໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ.
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