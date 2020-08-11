ພາຍຸທໍນາໂດທີ່ແຮງສຸດ ໃນຮອບ 26 ປີ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ບ້ານເຮືອນເພພັງ ໃນເມືອງ ເດມອຍ, ລັດໄອໂອວາ

ພາຍຸທໍເນໂດທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 11:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນຈັນວານ ນີ້ ຕາມເວລາ ໃນລັດໄອໂອວາ ຊຶ່ງແກ່ຍາວໄປເປັນເວລາ 30 ນາທີກວ່າໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຫັກ ແລະເຮືອນເພພັງໄປຕັ້ງຫລວງຫຼາຍແລ້ວ ອີງຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງທ່ານນາງທອງຫລໍ່ໄຊສີນວນ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນເດມອຍ, ເມືອງ ຫລວງຂອງລັດໄອໂອວາຕໍ່ວີໂອເອໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ຂະນະທີ່ໄຟຍັງ ດັບ ຍ້ອນເສົາໄຟຟ້າຫັກ ຊຶ່ງທ່ານນາງເລົ່າດັ່ງນີ້:
ທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງອີກວ່າຫລາຍກວ່າ 130 ພັນຫລັງຄາເຮືອນ ແມ່ນຂາດໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະຫລັງຄາຂອງເຮືອນຢູ່ຂ້າງບ້ານຂອງທ່ານນາງ ຖືກລົມພັດເລີກຫລັງຄາ ອອກໄປ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສ້ອມແປງມັນຄືນຢູ່ ໃນຕອນຄໍ່າຂອງມື້ນັ້ນ.ທ່ານນາງບອກວ່ານີ້ເປັນລົມພາຍຸທີ່ແຮງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ທ່ານນາງເຄີຍເຫັນມາໃນຮອບ 26 ປີ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນສະບັບນຶ່ງທີ່ພິມອອກໃນຕອນຄໍ່າວານນີ້ ມີຫລາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນໃນລັດໄອໂອວາບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເມື່ອລົມ ໄດ້ພັດຫລັງຄາເຮືອນອອກ ຫລືນັ່ງຢູ່ລົດຖືກແລ້ວຖືກກົກໄມ້ຫັກທັບ ຂະນະທີ່ລົມ ພາຍຸທີ່ມີຄວາມແຮງໃນລະດັບສູງກວ່າ 100 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ພັດຜ່ານເຂດພາກ ກາງຂອງລັດໄອໂອວາ ທີ່ ຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງ ປະເທດນັ້ນ.
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