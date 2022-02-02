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ການແລ່ນທວນໄຟ ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ປະຈໍາປີ 2022 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ

ການແລ່ນທວນໄຟສໍາລັບງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ປະຈໍາປີ 2022, ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ປະເທດຈີນ, ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2022.

ປັກກິ່ງ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນໜ້າທີ່ການເປັນເຈົ້າພາບກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປະຈໍາປີ 2022 ດ້ວຍການເລີ້ມຕົ້ນແລ່ນ​ຍື່ນ​ທວນໄຟກິລາໂອລິມປິກ​ຕໍ່​ກັນແບບດັ້ງເດີມໃນວັນພຸດມື້ນີ້.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຫານ ເຈີງ (Han Zheng), ເລີ້ມຕົ້ນພິ​ທີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ດ້ວຍການສົ່ງທວ​ນໄຟ ອັນເປັນສັນຍາລັກຂອງງານກິລາໃຫ້ແກ່ ທ່ານລົວ ຈີຮວານ (Luo Zhihuan) ອາຍຸ 80 ປີ, ນັກກິລາຄວາມໄວສະເກັດລະດັບໂລກຄົນທໍາອິດຂອງຈີນ ແລະແຊັມໂລກກິລາລະດູໜາວຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດ ຢູ່ທີ່ສວນກິລາໂອລິມປິກຕ່າງປະເທດ.

ມີຜູ້ຖືທວນໄຟຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນທີ່ຈະຖື​ທວນໄຟກິລາໂອລິມປິກ​ແລ່ນຜ່ານສາມບໍລິເວນຂອງການແຂ່ງຂັນ, ລວມເຖິງຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະເມືອງຈາງເຈຍກູ (Zhangjiakou) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນແຂວງເຫີເປີຍ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄຶນໄປນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງສໍາລັບພິທີເປີດງານກິລາໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ການ​ແລ່ນ​ທວນ​ໄຟ​ຕໍ່​ກັນສາມມື້ ແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍກວ່າການ​ແລ່ນ​ກັນໃນງານກິລາອື່ນໆທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ມີພຽງແຕ່ສະມາຊິກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າເປັນສັກຂີພະຍານໃນການແລ່ນ​ດັ່ງກ່າວ. ໂດຍການປຽບທຽບແລ້ວ, ປັກກິ່ງໄດ້ສົ່ງທວນໄຟໄປທົ່ວໂລກ ກ່ອນເປີດການເປັນເຈົ້າພາບກິລາໂອລິມປິກລະດູຮ້ອນໃນປີ 2008 ເຊິ່ງໄດ້ດຶງດູດໃຫ້ພວກປະທ້ວງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນທີ່ຢຸດແວ່ນັ້ນ ປະທ້ວງການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງຈີນ.

ໃນປີນີ້, ມີຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສົ່ງຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ລວມມີສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ອັງກິດ ແລະການາດາ.

ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກດັ່ງກ່າວ ຈະຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ຟອງສະບູ” ທີ່ກໍານົດໃຫ້ນັກກິລາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະນັກຂ່າວຂອງງານກິລາໂອລິມປິກທັງໝົດຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ໂດດດ່ຽວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສແຜ່ກະຈາຍສູ່ສາທາລະນະທົ່ວໄປ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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