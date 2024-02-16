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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຍ້າຍ​ໄປ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ຫາ ຈີນ ຮ້ອນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ

ທ່ານ ເຄີດ ແຄມ​ແບ​ລ໌ ໃຫ້​ການ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ພາ​ສູງ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊ​ິງ​ຕັນ, 7 ທັນ​ວາ, 2023.
ທ່ານ ເຄີດ ແຄມ​ແບ​ລ໌ ໃຫ້​ການ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ພາ​ສູງ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊ​ິງ​ຕັນ, 7 ທັນ​ວາ, 2023.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ພື້ນ​ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນັກ​ແຜນ​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລິ​ເລີ່ມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ໆ​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ພື້ນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ ເຄີດ ແຄມ​ແບ​ລ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ສຳ​ລັບ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ໄດ້​ລິ​ເລີ່ມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ເຄື່​ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ທັງຫຼາຍເພື່ອ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ, ນັບ​ຈາກ​ການ​ຕອບ​ໂຕຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ຈີນ ເຖິງ​ການຫຼຸດ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຫວ່າງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ເວັນ​ດີ ເຊີ​ແມນ ໄດ້​ອອກ​ບຳ​ນານ. ສະ​ພາ​ສູງ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ທ່ານ ແຄມ​ແບ​ລ ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ແລ້ວນີ້.

ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ແຄມ​ແບ​ລ ເປັນຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ​-ປາ​ຊີ​ຟິກ ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຫວ່າງ, ໜັງ​ສື​ພິມ Financial Times ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ບໍ່​ເອົາຄົນ​ມາ​ຕື່ມ​ຕຳ​ແໜ່ງ ອິ​ນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຕອນນີ້​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເພັ່​ງ​ເລັງ​ໃສ່​ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໄວ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

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