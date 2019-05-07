ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ພົບປະ
ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergey Lavrov ໃນວັນຈັນນີ້ ທ່າມກາງຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບວິກິດການໃນເວເນຊູເອລາ ໂດຍທີ່ລັດຖະມົນ
ທັງສອງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ພວກທ່ານບໍ່ຢາກ ໃຫ້ມີການແຊກແຊງທາງທະຫານຂອງ
ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຮຸກຮານປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຫຼັງຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ ຂ້າງນອກກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາ
ຂົ້ວໂລກເໜືອທີ່ຟິນແລນນັ້ນ ຊຶ່ງສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍຕ່າງກໍເປັນສະມາຊິກນັ້ນ,
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ຖືກຖາມວ່າ ມີໄລະຍະໄກກັນປານໃດ ລະຫວ່າງທັງສອງ
ປະເທດນີ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານກ່າວຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້ສບໍ່ຢາກທີ່ຈະເວົ້າຫຍັງຫຼາຍ, ນອກຈາກທີ່ວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ້ງຂາວແລ້ວ ກ່ຽວກັບມູມມອງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ວ່າ
ເວເນຊູເອລາ ສົມຄວນແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະຊາທິປະໄຕ, ບໍ່ມີຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປ
ບໍລິຫານຈັດການປະເທດ, ຫຼືບໍ່ ກໍພົວພັນເຂົ້າໃນປະເທດເຂົາເຈົ້າ ທາງດ້ານທະຫານ,"
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕອບຕື່ມວ່າ “ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ກຸຍບາອອກໜີ,
ພວກເຮົາຕ້ອງການອີຣ່ານອອກໄປ ພວກເຮົາ ກໍຕ້ອງການກອງກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ
ອອກເຊັ່ນກັນ,”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແລະທ່ານ Lavrov ຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນຕື່ມ
ທີ່ພະຍາຍາມຫາຂ່ອງທາງອອກ ໃນອານາຄົດ.
ໃນສ່ວນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Lavrov ໄດ້ກ່າວກັບພວກນັກ
ຂ່າວ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມວ່າ ທ່ານໄດ້ເຕືອນທ່ານພອມພຽວ ວ່າ ການເຂົ້າແຊກແຊງ
ທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໃນເວເນຊູເອລາ ແມ່ນການຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ແລະບໍ່ຍຸຕິທຳເລີຍ.
ທ່ານ Vladimir ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວາສ ການພົບປະກັນນັ້ນ ແມ່ນມີໝາກ
ຜົນດີຫຼາຍ ເປັນໄປໃນທາງສ້າງສັນແລະທ່ານແນ່ໃຈວ່າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ
Vladimir Putin ແລະທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະທີໂອກາດອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ຈະ
ພົບປະກັນກັບ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ Helsinki ໃນປີກາຍນີ້.
ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມຂອງວັນຈັນວານນີ້ໃນຟິນແລນ ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຣັດເຊຍ ຍຸຕິ “ການແຊກແຊງ” ໃນເວເນຊູເອລາ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກເພິ່ນ ແບບດຽວກັນກັບປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ບອກທັງໂລກວ່າ:
ທຸກໆປະເທດໃດໆກໍຕາມ ຕ້ອງໃຫ້ອອກໝົດ ຊຶ່ງຮວມທັງ ຣັດເຊຍ, ຊຶ່ງທ່ານ ທ່ານພອມ
ພຽວ ໄດ້ບອກກັບຕາໜ່າງ Fox News Sunday. “ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກເພິ່ນ. ພວກເຮົາບໍຊ່ຕ້ອງການຜູ້ໃດເຮັດໂລເລ ກັບເອເນຊູເອລາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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