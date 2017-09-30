ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ສຫລ ເດີນທາງໄປ Puerto Rico ຂະນະທີ່ ມີການຕ້ອງຕິ

ຮັກສາການ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນ ທ່ານນາງ Elain
Duke ໄດ້ຂີ່ເຮືອບິນສັງເກດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ Peurto Rico ໄດ້ຮັບຈາກລົມ
ເຮີຮິເຄນ ແລະ ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນເກາະດັ່ງກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ
ກາງສະຫະລັດເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄພພິບັດທີ່ປະຊາຊົນໃນດິນແດນ
ຂອງສະຫະລັດແຫ່ງນີ້ກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່.
ທ່ານນາງ Duke ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງ San Juan ວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ປະຊາຊົນໃນ Peurto Rico ແລະໝູ່ເກາະ Virgin ພວມໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກທໍລະມານ. ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ມາທີ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ອຍເຫລືອ
ພວກທ່ານ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ນຳເອົາເຄື່ອງຂອງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ມາທີ່ນີ້ ເພື່ອໃຫ້
ການຊ່ອຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມໃນການແຈກຢາຍ ໃນຢູ່ພາກພື້ນດິນ.”
ການເດີນທາງແບບບໍ່ມີການປະກາດ ຂອງທ່ານນາງ Duke ໄປຍັງ Peurto Rico ມີ
ຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ San Juan ຫົວເຍາະເຍີ້ຍກ່ຽວ
ກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງຫົວໜ້າກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນທີ່ໄດ້ກ່າວ
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ໂດຍເວົ້າເຖິງຄວາມພະ
ຍາຍາມ ໃນການປົກປ້ອງຊີວິດ ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນເທົາທຸກ ນັ້ນວ່າ “ເປັນເລື່ອງ
ຂ່າວດີ.”
ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ເຈົ້າ
ຄອງນະຄອນ Carmen Yulin Cruz ໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້ ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນວ່າ
“ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂ່າວດີເລີຍ. ນີ້ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຜູ້ຄົນກຳລັງເສຍຊີວິດ. ນີ້ເປັນເລື່ອງ
ລາວຂອງການຢູ່ລອດຫຼືການຕາຍ.”
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ເປັນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການຖືກໂຈມຕີໂດຍທ່ານນາງ Yulin Cruz ທ່ານນາງ
Duke ຈຶ່ງໄດ້ກ່າວ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຖືວ່າ ສະພາບການ ໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່
Peurto Rico ເປັນທີ່ເພິງພໍໃຈ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ມື້ວານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຖາມວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈ ຫລືພໍໃຈຫຼືບໍ່ກັບ
ການປະຕິບັດງານຟື້ນຟູ.” ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈກັບວຽກງານທີ່ໄດ້ເຮັດໄປ ຂ້າພະເຈົ້າພູມ
ໃຈທີ່ເຫັນຊາວອາເມຣິກັນຊ່ອຍເຫຼືອຊາວອາເມຣິກັນ ທັງພວກເພື່ອນຝູງ ແລະພວກທີ່
ແປກໜ້າ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈກັບວຽກງານ ທີ່ທາງກະຊວງປ້ອງກັນປະ
ເທດ ທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ ພ້ອມໆກັບເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະທານາທິບໍດີແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເພິງພໍໃຈ ແຕ່ແນວກໍຕາມ
ຈົນເທົ່າຊາວ Peurto Rico ທຸກຄົນໄດ້ກັບຄືນບ້ານ ມີໄຟຟ້າມີໃຊ້ຄືນອີກ ນ້ຳສະອາດ
ມີໃຊ້ສຳລັບທຸກຄົນ ໂຮງຮຽນແລະໂຮງໝໍເປີດໃຊ້ຄືນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະເສດຖະກິດຂອງ
Peurto Rico ຟື້ນຕົວຄືນແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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