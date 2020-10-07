ຜູ້ນຳລະດັບສູງ ຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ຖືກກັກຕົວກວດໂຣກ ຫຼັງຈາກການສຳພັດກັບ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ບັນດາຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ, ລວມມີນາຍພົນ ມາກ ມິລລີ, ປະທານຂອງເສນາທິ ການຮ່ວມ, ແມ່ນກຳລັງກັກຕົວກວດໂຣກຫຼັງຈາກໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຮອງຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ພົນເຮືອເອກ ຊາລສ໌ ເຣ, ຜູ້ທີ່ຖືກກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າທ່ານ ມິລລີ, ຮອງປະທານ ນາຍພົນ ຈອນ ຮາຍເທັນ, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບລະດັບສູງ ຫຼາຍຄົນອື່ນໆ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມກັບທ່ານ ເຣ ໃນຫ້ອງທີ່ຄວາມປອດໄພເປັນຢ່າງສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຫ້ອງຖັງ ຫຼື Tank” ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກວດມີຜົນລົບສຳລັບໄວຣັສໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ ແລະ ບໍ່ມີອາການຂອງ COVID-19 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານນັ້ນ.
ຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທ່ານ ໂຈນາທານ ຮອຟແມນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກປະກາດໂດຍຫ້ອງການຂອງທ່ານວ່າ “ເພື່ອການລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ, ຜູ້ທີ່ອາດໄດ້ຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັນຈາກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວກວດໂຣກ. ບໍ່ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັນໃນທຳ ນຽບຫ້າແຈຄົນໃດສະແດງອາການອອກມາເທື່ອ, ແລະ ພວກເຮົາກໍບໍ່ມີການກວດໂຣກທີ່ເປັນຜົນບວກເພີ່ມເຕີມຖືກລາຍງານໃນເວລານີ້.”
ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານ ມິລລີ, ທ່ານ ໄຮເທັນ ແລະ ທ່ານ ເຣ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບຫົວໜ້າພະແນກກອງທັບສີ່ຄົນຄື ເສນາທິການທະຫານບົກ ນາຍພົນ ເຈມສ໌ ແມັກຄອນວິລ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດການທະຫານເຮືອ ພົນເຮືອເອກ ໄມຄ໌ ກິລເດ, ເສນາທິການທະຫານອາກາດ ນາຍພົນ ຊາລສ໌ ຊີ ຄິວ ບຣາວນ໌, ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດການອະວະກາດ ນາຍພົນ ຈອນ ເຈ ເຣມັອນ ພ້ອມກັບຮອງຜູ້ບັນຊາການນາວິກະໂຍທິນ ນາຍພົນ ແກຣີ ທອມ-ມັສ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທະຫານຮັກສາດິນແດນ ນາຍພົນ ແດນຽລ ໂຮແຄນຊັນ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາ ການ ໄຊເບີ ນາຍພົນ ພອລ ນາຄາຊອນເນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງເສນາທິການຮ່ວມທີ່ມີລະດັບຕໍ່າກວ່າຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຢູ່ໃນການປະຊຸມກັບ ທ່ານ ເຣ ເຊັ່ນກັນ.
ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານ ເຣ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກວດໂຣກເປັນບວກໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກມີອາການທີ່ບໍ່ແຮງໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໄດ້ສຳພັດກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາແນວໃດ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ກັກຕົວກວດໂຣກ ເພື່ອທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ຖືກຕັ້ງງຂຶ້ນໂດຍສູນກາງເພື່ອການຄວບ ຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກ.