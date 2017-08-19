ສຫລ ຈະເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເສີມ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ

ນາຍພົນອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນຂອງທ່ານ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟສຳລັບຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂະ
ນະທີ່ໂຕກຽວ ປະກາດວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມນຳໃຊ້ລະບົບຕໍ່ຕ້ານ ລູກສອນໄຟ Aegis ທີ່ຍິງ
ຈາກພາກພື້ນດິນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ນາຍພົນ Joe Dunford ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດກ່າວຕໍ່
ພວກນັກຂ່າວກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວວ່າ ການພົບປະຂອງທ່ານກັບພົນເຮືອ
ເອກ Katsutoshi Kawano ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Sinzo Abe ແມ່ນເປັນການ
ໃຫ້ການຢືນຢັນ “ເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນພິເສດໃນຄວາມສຳພັນດ້ານທະຫານ” ລະ
ຫວ່າງຍີປຸ່ນແລະສະຫະລັດ.
ນາຍພົນ Dunford ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ອາດຈະແມ່ນ
ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ ຂອງສະຖານທີ່ໆຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາ ຫຼັງຈາກກິດຈະກຳຂອງ
ກິມຈຸງອຸນເມື່ອໄວໆມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້
ມີຄວາມສົງໄສໃດໆກ່ຽວກັບວ່າພວກແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດໃດໃນນະໂຍບາຍທັງໝົດຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງ ດ້ານການທະຫານ ຂອງນະໂຍ
ບາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ນາຍພົນ Dunford ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກໄດ້
ເຈລະຈາຫາລືກັບພວກຜູ້ນຳຂອງຈີນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແລະ
ນະຄອນຫຼວງໂຊລໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ທ່ານ Abe
ພາບລວມໂດຍທົ່ວໄປ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນ ໃນ
ຂະນະທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ ການທ້າທາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະການດຳເນີນຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງສາມຝ່າຍທີ່ກອງທັບສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບມື
ກັບໄພຂົ່ມຂູ່.
ນາຍພົນ Dunford ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ
ທີ່ພັນທະມິດແລະເພື່ອນມິດໄດ້ຮັບຄວາມໂປ່ງໃສເປັນທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະໃນການໂອ້ລົມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ປະເທດຈີນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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