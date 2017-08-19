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ສຫລ ຈະເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເສີມ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ

ນາຍພົນ Joseph Dunford (ຊ້າຍ) ປະທານເສນາທິການ ກອງທັບສະຫະລັດ ຈັບມືກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ທີ່ບ້ານພັກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. (18 ສິງຫາ 2017)

ນາຍ​ພົນ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ຕົກລົງທີ່​ຈະ​
ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ ​ລະບົບ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ສຳລັບຍີ່ປຸ່ນ ໃນ​ຂະ
ນະ​ທີ່​ໂຕ​ກຽວ​ ປະກາດ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເລີ້ມນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ຕໍ່ຕ້ານ​ ລູກ​ສອນ​ໄຟ Aegis ທີ່​ຍິງ​
ຈາກ​ພາກພື້ນດິນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເພີ້ມຕື່ມຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ນາຍ​ພົນ Joe Dunford ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ ​ຂອງ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດກ່າວ​ຕໍ່
​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວ​ວ່າ ການ​ພົບ​ປະ​ຂອງ​ທ່ານກັບ​ພົນ​ເຮືອ​
ເອກ Katsutoshi Kawano ​ແລະ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Sinzo Abe ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ
​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ “​ເຖິງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງເປັນພິ​ເສດ​ໃນຄວາມ​ສຳພັນ​ດ້ານ​ທະຫານ” ລະ
ຫວ່າງ​ຍີ​ປຸ່ນ​ແລະ​ສະຫະລັດ.

ນາຍ​ພົນ Dunford ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ນີ້​ອາດ​ຈະແມ່ນ
ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ສຳຄັນ ຂອງ​ສະຖານ​ທີ່ໆຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ ຫຼັງຈາກ​ກິດຈະກຳ​ຂອງ​
ກິມ​ຈຸ​ງອຸນເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້
​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໃດໆກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າພວກແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ໃດ​ໃນນະ​ໂຍບາຍ​ທັງໝົດ​ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ ​ດ້ານ​ການທະຫານ ​ຂອງນະ​ໂຍ
ບາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ.

ນາຍ​ພົນ Dunford ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ກາ​ນຢ້ຽມຢາມ​ປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກໄດ້
​ເຈລະຈາ​ຫາລື​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຈີນ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງປັກ​ກິ່ງແລະ​
ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ​ໃນຕົ້ນອາທິດ​ນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ທ່ານ Abe
ພາບ​ລວມ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໃນ
​ຂະນະ​ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ການດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ
ຍາຍາມຂອງ​ສາມ​ຝ່າຍທີ່ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ມື​
ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່.

ນາຍ​ພົນ Dunford ​ໃຫ້ການ​ອະທິບາຍ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​
ທີ່​ພັນທະ​ມິດ​ແລະ​ເພື່ອນ​ມິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ
​ຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮູ້​ເຖິງ​ລັກສະນະໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢູ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຈີນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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