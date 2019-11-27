ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນ ບໍ່ແມ່ນ
ຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະ
ລັດ ປີ 2016.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ ໂດຍບັນດາອົງການສຶບລັບສະຫະລັດ ທີ່ຖີ້ມ
ໂທດໃສ່ຣັດເຊຍ ກໍຕາມ, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໃນ
ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຖ້າຫາກມີຂໍ້ມູນໃດໆ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ວ່າ
ຢູເຄຣນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກແຊງນັ້ນ ມັນສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານຢູ່ກະຊວງ
ຕ່າງປະເທດວ່າ “ເວລາໃດທີ່ມີຂໍ້ມູນວ່າ ປະເທດໃດທີ່ໄດ້ລົບກວນກັບການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີສິດ ແຕ່ມີໜ້າທີ່ໆຈະຮັບປະກັນວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະຕາມຫາມັນ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ເພື່ອປ້ອງກັນການເລືອກຕັ້ງ ອາເມຣິກາ ຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ສາ
ມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອບັນລຸຄວາມສຳເລັດ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກຕິດຕໍ່ໂດຍ ວີໂອເອ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳເຫັນດັ່ງ
ກ່າວ, ໂດຍຊີ້ໄປຫາລາຍງານກ່ອນນັ້ນ ທີ່ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ແຕ່ການກ່າວຫາວ່າຢູເຄຣນ ພະຍາຍາມແຊກແຊງ ແລະ ບ່ຽງເບນຜົນການເລືອກຕັ້ງ
ເພື່ອເຂົ້າຂ້າງ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ
ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນໃນບັນດາສະມາຊິກສະພາຈຳນວນນຶ່ງ ແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນທີ່ສຳຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ລະຫວ່າງການໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ສະມາຊິກ ພັກຣີພັບບລີ
ກັນ ລະດັບສູງໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເດວິນນູເນັສ ໄດ້ຍົກທິດ
ສະດີທີ່ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຖືກສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ ເພາະວ່າປະເທດ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ “ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ທ່ານ.”
ທ່ານນູເນັສ ກ່າວວ່າ “ເປັນຄວາມຈິງທີ່ໜ້າລຳບາກ ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດບໍ່ຢາກຍອມຮັບ.
ມັນແມ່ນການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການ ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ
ທຣຳ ເປີ້ເປື້ອນ ດ້ວຍການໃຊ້ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນປີ 2016 ແລະເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນພົບເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ