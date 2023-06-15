ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແມ່ນຈະເດີນທາງໄປ ຈີນ ໃນວັນສຸກນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນການເດີນທາງທີ່ໄດ້ຈັດຄືນໃໝ່ ຈາກເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກບາລລູນສອດແນມທີ່ຕ້ອງສົງໄສຂອງ ຈີນ ໄດ້ບິນຜ່ານທ້ອງຟ້າຂອງ ສະຫະລັດ. ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນຕ່ຳທີ່ວ່າການເດີນທາງຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະປັບປຸງສາຍພົວພັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາດຂອງສອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ແມ່ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍອ້າງເຖິງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ວ່າ “ໃນເວລາຢູ່ ປັກກິ່ງ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງທ່ານຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຊ່ອງທາງການສື່ສານໃຫ້ເປີດໄວ້ ເພື່ອຈັດການກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ສປ ຈີນ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທ່ານຍັງຈະຍົກບັນຫາຄວາມເປັນຫ່ວງສອງຝ່າຍ, ບັນຫາໂລກ ແລະ ພາກພື້ນຂຶ້ນມາ, ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຂ້າມຊາດ.”
ເມື່ອຄືນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ ທາງໂທລະສັບ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີ, ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ຈິນ “ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດຳເນີນຢູ່ເພື່ອຮັກສາຊ່ອງທ່ງການສື່ສານໃຫ້ເປີດໄວ້ ພ້ອມກັບບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ໂລກ.”