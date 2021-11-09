ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດມຽນມາຢູ່ໃນເວລານີ້ຟື້ນຟູເສັ້ນທາງ “ໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕອັນແທ້ຈິງ ແລະມີຫຼາຍພັກຝ່າຍ” ຂອງປະເທດໃນວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໂດຍພັກສັນນິບາດ ແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫລື NLD ຂອງລັດຖະບານພົນລະເຮືອນທີ່ ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວໂດຍໃຊ້ອີກຊື່ນຶ່ງອີກຂອງມຽນມາວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ກຽດແກ່ປະຊາຊົນພະມ້າທີ່ພະຍາຍາມຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕ, ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ, ແລະລະບຽບກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ບໍລິສຸດ 1,300 ກວ່າຄົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້.”
ພັກ NLD ໄດ້ຊະນະ 396 ບ່ອນນັ່ງໃນຈຳນວນທັງໝົດ 498 ບ່ອນນັ່ງໃນ ສະພາຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2020, ໂດຍໄດ້ເອົາຊະນະ ພັກສະຫະພັນ ແລະພັກສາມັກຄີທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະຫານເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະ ໄຕຄັ້ງທີ 2 ຫຼັງຈາກທະຫານ ໄດ້ລົງຈາກການກຳອຳນາດປົກຄອງມຽນມາ ຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍຫຼັງປົກຄອງປະເທດແບບຜະເດັດການ ມາໄດ້ຫຼາຍ ທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ.
ແຕ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນຖືກລົບລ້າງພຽງໃນ 3 ເດືອນຕໍ່ມາເມື່ອທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021, ແລະໄດ້ຈັບກຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຄົນ, ໃນນັ້ນລວມມີທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ, ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງ ແລະປະທານາທິບໍດີວິນ ມີນທ໌ (Win Myint). ທະຫານກ່າວວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງເປັນການສໍ້ໂກງ, ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງຊູຈີໄດ້ນຳພາລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໃນຖານະເປັນ “ທີ່ປຶກສາແຫ່ງລັດ” ພາຍຫຼັງລັດຖະທຳມະນູນສະບັບທີ່ຮ່າງໂດຍທະຫານໄດ້ຫ້າມທ່ານນາງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນບໍ່ໃຫ້ທ່ານນາງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໄດ້.
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ແລະ “ການປາບປາມດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ດຳເນີນໄປຢູ່ນີ້ ໄດ້ບ່ອນທຳລາຍສິດທິມະນຸດ ແລະເສລີ ພາບຂັ້ນພື້ນຖານຕື່ມອີກ ແລະໄດ້ຕ່າວປີ້ນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ມີມາໃນນຶ່ງທົດ ສະວັດໃນການກ້າວໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ບລິງເກັນທີ່ຂຽນຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນການຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນຕໍ່ກອງທັບວ່າໃຫ້ "ເຄົາລົບຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດ ກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງຂ້າມຜ່ານ ໄປຫາປະຊາທິປະໄຕ."
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