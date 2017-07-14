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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Tillerson ເສັດສິ້ນ ການຢ້ຽມຢາມ ອ່າວເປີເຊຍ

ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ພົບປະກັບກະສັດຂອງ Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani ຢູ່ພະລາດຊະວັງ ທີ່ນະຄອນ Doha ປະເທດ Qatar.
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ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ອອກ​
ຈາກກາ​ຕ້າ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້ ພ້ອມ​ດ້ວຍອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ເປັນຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ພຽງ​
ເລັກ​ນ້ອຍໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ແນ​ໃສ່​
ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງ Doha ກັບ​ບັນດາ​ສີ່ປະ​ເທດອາຣັບ.

ທ່ານ Tillerson ​ບໍ່​ຍອມ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ຫລັງ​ຈາກເສັດ​ສິ້ນການ​ພົົບ​ປະກັບກະ ສັດຂອງ
ກາ​ຕ້າ Sheik Tamim bin Hamad al-Thani ກ່ອນອອກເດີນ ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່ວໍ​ຊິງ​
ຕັນ. ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງກະສັດ​ກາ​ຕ້າ Sheik Mohammad bin Hamad al-Thani ​
ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ທ່ານ Tillerson ວ່າ “ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ທ່ານ​ອີກ ພາຍ​ໃຕ້​ສະພາບການ​
ທີ່​ດີກ​ວ່າ​ນີ້.”

ທ່ານ Tillerson ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ກາ​ຕ້າ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
ຜ່ານ​ມາ ​ຢູ່ທີ່​ເມືອງ Jeddah ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ແດງ ​ຂອງ ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ອາຣາເບຍ ​ໂດຍ​ໄດ້ພົບ​ປະ​
ກັບ​ບັນດາ​ນັກ​ການ​ທູດ ​ຈາກ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ອີ​ຈິ​ບ ບາ​ເຣນ ​ແລະ​ສະຫະລັດ ອາຣັບ
​ເອ​ເມີ​ເຣັສ. ກຸ່ມ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ ​ຂອງຊາ​ອຸ​ດີ​ດັ່ງ ກ່າວໄດ້​ຕັດຄວາມ​ສຳພັນ​ທາງ
​ການ​ທູດ​ກັບກາ​ຕ້າ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ Doha ​ວ່າ ໃຫ້​ທຶນສະໜັບສະ
ໜູນ​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ ​ໃກ້​ຊິດຈົນ​ເກີນ​ໄປ ກັບອີຣ່ານ​ ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ປໍ
​ລະ​ປັກ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາຣັບນັ້ນ. ກາ​ຕ້າ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່ການ​ກ່າວ​ຫານີ້.

ໃນ​ໄລຍະ​ສີ່​ມື້ ຜ່ານ​ມານີ້ ທ່ານ Tillerson ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປມາ ​ເພື່ອ​ປະຊຸມ​ຢູ່ທີ່ ​ກາ​ຕ້າ
ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ​ແລະ​ຄູເວດ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍຫາທາງ​ຍຸຕິ​ການ
ຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນ. ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດຂໍ້ຕົກ​ລົງ​ກັບກາ​ຕ້າ ທີ່​ຈະ​ເສີມຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງໃຫ້​
ແກ່ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ຕໍ່ຕ້ານ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ ​ແຕ່​ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ອີ​ຈິບ ບາ​ເຣນ ​
ແລະ​ສະຫະລັດ ອາຣັບ ​ເອ​ເມີ​ເຣັສ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ພຽງພໍ ​ແລະ​ຍັງ​ທວງໃຫ້ກາ​ຕ້າ ​ຮັບ
​ເອົາຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ 13 ຂໍ້ຂອງ​ຕົນ.

Doha ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ຄຳ​ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍກ່າວ​ວ່າ ​ຈະ​ບ່ອນທຳລາຍ​ຕໍ່​ອະທິປະ
ໄຕ​ຂອງ​ຕົນ. ຮວມຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ ແມ່ນຄຳ​ຂາດ​ຕໍ່ກາ​ຕ້າ​ ​ໃຫ້ປິດ​ຕາໜ່າງ​ຂ່າວ Al Jazeera
ຕັດ​ສຳພັນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ພັກພະລາດອນພາບມຸສ ລິມ ຈຳກັດ​ຄວາມ​
ສຳພັນກັບ​ອີຣ່ານ ​ແລະ​ຂັບໄລ່​ກອງ​ທະຫານ​ເທີ​ກີ​ອອກ​ຈາກ​ດິນແດນ​ຂອງ​ຕົນ.

​ມີ​ການ​ຖາມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເດີນທາງກັບ​ຄືນ​ສະຫະລັດ​ ກ່ຽວ​ກັບ “ບັນຫາທີ່​ຍັງ​ຄ້າງ​ຄາ”
ຊຶ່ງທ່ານ Tillerson ກ່າວ​ວ່າ “ບັນຫາ​ບາງ​ຢ່າງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ເປັນ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ດີ ຈຳ
ນວນ​ນຶ່ງແມ່ນ​ຢ້ອນ​ຄືນ​ໄປ​ຫລາຍໆ​ປີ ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ຫວ່າງ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້ ອີກ ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ
​ບັນຫາ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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