ທ່ານ Tillerson ເສັດສິ້ນ ການຢ້ຽມຢາມ ອ່າວເປີເຊຍ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ເດີນທາງອອກ
ຈາກກາຕ້າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພ້ອມດ້ວຍອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມຄືບໜ້າພຽງ
ເລັກນ້ອຍໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດຂອງທ່ານທີ່ແນໃສ່
ເພື່ອຍຸຕິຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການທູດຂອງ Doha ກັບບັນດາສີ່ປະເທດອາຣັບ.
ທ່ານ Tillerson ບໍ່ຍອມຕອບຄຳຖາມ ຫລັງຈາກເສັດສິ້ນການພົົບປະກັບກະ ສັດຂອງ
ກາຕ້າ Sheik Tamim bin Hamad al-Thani ກ່ອນອອກເດີນ ທາງກັບຄືນສູ່ວໍຊິງ
ຕັນ. ນ້ອງຊາຍຂອງກະສັດກາຕ້າ Sheik Mohammad bin Hamad al-Thani
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ Tillerson ວ່າ “ຫວັງວ່າຈະໄດ້ພົບກັບທ່ານອີກ ພາຍໃຕ້ສະພາບການ
ທີ່ດີກວ່ານີ້.”
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ສົນທະນາກັບບັນດາຜູ້ນຳກາຕ້າ ຫລັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນວັນພຸດ
ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Jeddah ແຄມທະເລແດງ ຂອງ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໂດຍໄດ້ພົບປະ
ກັບບັນດານັກການທູດ ຈາກ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອີຈິບ ບາເຣນ ແລະສະຫະລັດ ອາຣັບ
ເອເມີເຣັສ. ກຸ່ມທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງຊາອຸດີດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຕັດຄວາມສຳພັນທາງ
ການທູດກັບກາຕ້າໃນຕົ້ນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍກ່າວຫາ Doha ວ່າ ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະ
ໜູນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະມີຄວາມ ໃກ້ຊິດຈົນເກີນໄປ ກັບອີຣ່ານ ທີ່ເປັນຄູ່ປໍ
ລະປັກຂອງບັນດາປະເທດອາຣັບນັ້ນ. ກາຕ້າໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫານີ້.
ໃນໄລຍະສີ່ມື້ ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ເດີນທາງໄປມາ ເພື່ອປະຊຸມຢູ່ທີ່ ກາຕ້າ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະຄູເວດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍຫາທາງຍຸຕິການ
ຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນ. ທ່ານໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບກາຕ້າ ທີ່ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອີຈິບ ບາເຣນ
ແລະສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ກ່າວວ່າ ບໍ່ເປັນທີ່ພຽງພໍ ແລະຍັງທວງໃຫ້ກາຕ້າ ຮັບ
ເອົາຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ 13 ຂໍ້ຂອງຕົນ.
Doha ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຈະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ອະທິປະ
ໄຕຂອງຕົນ. ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ແມ່ນຄຳຂາດຕໍ່ກາຕ້າ ໃຫ້ປິດຕາໜ່າງຂ່າວ Al Jazeera
ຕັດສຳພັນກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ເຊັ່ນວ່າ ພັກພະລາດອນພາບມຸສ ລິມ ຈຳກັດຄວາມ
ສຳພັນກັບອີຣ່ານ ແລະຂັບໄລ່ກອງທະຫານເທີກີອອກຈາກດິນແດນຂອງຕົນ.
ມີການຖາມ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງກັບຄືນສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ “ບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາ”
ຊຶ່ງທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ “ບັນຫາບາງຢ່າງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດີ ຈຳ
ນວນນຶ່ງແມ່ນຢ້ອນຄືນໄປຫລາຍໆປີ ຈຳນວນນຶ່ງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ອີກ ຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນ
ບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ.”
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