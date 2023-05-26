ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າລະດັບສູງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ພົບປະກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງຈີນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະທຸລະກິດຂອງສະຫະລັດ ພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງເປັນການສົນທະນາຫາລືໂດຍກົງ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຜູ້ນໍາຂອງທັງສອງປະ ເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນຕາວ (Wang Wentao) ແລະທ່ານນາງຈີນາ ໄຣມອນ (Gina Rimond) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ
ສະຫະລັດ “ໄດ້ສົນທະນາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ແລະກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະ ລັດ ແລະ ຈີນ.”
ການພົບປະໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ກະຊວງການຄ້າເປີດເຜີຍວ່າ “ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດຳເນີນມາເປັນລຳດັບ ເພື່ອເປີດຊ່ອງທາງຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ” ໃນສາຍພົວພັນຂອງສະຫະ ລັດ ແລະ ຈີນ.
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ພົບປະກັບຜູ້ນໍາຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ບາຫຼີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍ, ການຫາລືກ່ຽວກັບການຄ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແມ່ນການປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທໍາອິດໃນນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ໃນຊ່ວງເວລາຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ.