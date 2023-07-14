ນັກການທູດຂັ້ນສູງ ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ພົບປະກັນ ໃນອິນໂດເນເຊຍ  

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພົບປະກັບນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງມີການສົນທະນາ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງຄົງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສໍາພັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອໍານາດທັງສອງ.
ທ່ານບລິງເກັນ ພົບປະກັບທ່ານຫວັງ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ. ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານບລິງເກັນ ຄື “ສືບຕໍ່ເປີດຊ່ອງທາງສົນທະນາສື່ສານເພື່ອໃຫ້ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະການຄິດໄລ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແມັດທິວ ມີລເລີ.
ທ່ານມີລເລີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ໂລກຄາດຫວັງ” ຕໍ່ສະຫະ ລັດ ແລະ ຈີນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວລອບ ກໍຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ ASEAN ຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນກັນ.