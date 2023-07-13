ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ມີກໍານົດທີ່ຈະພົບປະກັບນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ຢູ່ດ້ານນອກກອງປະຊຸມ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານບລິງເກັນ ແລະ ທ່ານຫວັງ ພົບກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ເພື່ອຜ່ອນ ຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນຄວາມສໍາພັນຂອງປະເທດມະຫາອໍານາດທັງສອງ.
ຈາກນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຈເນັດ ແຢລເລັນ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ແລະໃນອາທິດໜ້າ ແຕ່ວັນທີ 16-19, ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ເຊິ່ງເປັນທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບບັນຫາທາງສະພາບອາກາດ ກໍຈະເດີນທາງໄປຈີນເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານບລິງເກັນ ແລະທ່ານຫວັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອາຊຽນທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງຈາກາຕາ, ເຊິ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບ ກໍເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການປະຊຸມໃນວັນພະຫັດ ແລະວັນສຸກ ຄາດວ່າຈະລວມມີການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ວຽກງານເພື່ອຍຸຕິວິກິດການຢູ່ໃນມຽນມາ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້.