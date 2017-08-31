ເບິ່ງຄືວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຫາທາງສັບປ່ຽນາຍທະຫານ
ລະດັບອະວຸໂສໃນລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ອິງຕາມລາຍງານ ທີ່ໄດ້ນຳເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້.
ການເອີ່ຍຊື່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 3 ທ່ານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ໃຫ້ຊາບນັ້ນ ໜັງສືພິມ Washington
Post ໄດ້ເວົ້າວ່າ ນາຍພົນ Harry Harris ຜູ້ບັນຊາການ ທະຫານຂອງສະຫະລັດ
ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປເປັນເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຄົນຕໍ່ໄປ.
ການສະເໜີຊື່ຂອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນນະຄອນ Canberra ນັ້ນໜາຍຄວາມວ່າຈະເປັນ
ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານຂອງທຣຳ ທີ່ມາຈາກກອງທັບ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ທີ່ຮູ້ກັນ
ໃນຂັ້ນນາຍພົນ ພວກນາຍພົນທີ່ຍັງຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ຫຼືກະສຽນແລ້ວ ທີ່ພວມຮັບໃຊ້ທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີ ກໍມີ ເຊັ່ນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ
ແຫ່ງຊາດ ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ.
ຍັງບໍ່ທັນມີການຕັດສິນໃດໆເທື່ອ ດ່ັງທີ່ໜັງສືພິມ The Post ໄດ້ເວົ້າໄວ້ ແຕ່ວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍິນດີ ທີ່ຈະເຫັນທ່ານ Harris
ໄປປະຈຳການທີ່ນະຄອນ Canberra ໃນຖານະເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ Julie Bishop ກ່າວວ່າ ທ່ານ Harris
ແມ່ນມີຄວາມສາມາດສູງ ແລະໝັ້ນໃຈ ຜູ້ຊຶ່ງຮູ້ຈັກອອສເຕຣເລຍ ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານນາງ Bishop ຍັງໄດ້ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ ການພົວພັນຂອງທ່ານນາງກັບທ່ານ
Harris ແມ່ນຕອນທີ່ຢູ່ Sydney ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ.
ທ່ານ Harris ໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການ ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ
ຫຼື USPACOM ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທີ່ເກາະ Hawaii ຊຶ່ງເປັນ 1 ໃນ 6 ກອງບັນຊາການ ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະຮັບຜິດຊອບ
ບັນດາສະມາຊິກກອງທັບສະຫະລັດ ທຸກເຫຼົ່າທັບ ຈາກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ
ເຖິງອິນເດຍ ແລະຈາກຂົ້ວໂລກເໜືອຈົນເຖິງຂົ້ວໂລກໃຕ້ ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຜືນໂລກ
ທີ່ຮວມທັງ 36 ປະເທດ ເກືອບວ່າເຄິ່ງໂລກ ກໍວ່າໄດ້.
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