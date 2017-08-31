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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ຂັ້ນສູງ ຖືກມອງເຫັນວ່າ ຈະໄປຮັບໜ້າທີ່ເປັນເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ

ຜູ້​ບັນຊາ​ການທະຫານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ເຂດມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ ທ່ານນາຍພົນ Harry Harris, ໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມາ ທິການຄັງອາວຸດ ເລື່ອງ "ການກຳກັບ ເລື່ອງອາວຸດ ໃນຂົງເຂດ ອິນໂດ-ເອເຊຍ-ປາຊິຟິກ" ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນວໍຊີງຕັນ, 26 ເມສາ, 2017.

ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍໂນລ ທຣຳ ​ ຈະຫາ​ທາງ​ສັບປ່ຽນາຍທະຫານ
​ລະດັບ​ອະ​ວຸ​ໂສໃນລັດຖະບານ​ຂອງ​ເພິ່ນ ອິງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ວານ​ນີ້.

ການເອີ່ຍຊື່ ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ 3 ທ່ານ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸ​ຊື່ໃຫ້ຊາບນັ້ນ ​ໜັງສືພິມ Washington
Post ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ນາຍ​ພົນ​ Harry Harris ຜູ້​ບັນຊາ​ການ ທະຫານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
ເຂດມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ ​ແມ່ນ​ຄາດວ່າ ຈະ​ຖືກແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ໄປເປັນ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດ
ຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ປະ​ເທດ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານນາຍພົນ Harry Harris, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ, ຄຳນັບໃນ Talisman Saber 2017, ໃນການຝຶກຊ້ອມທາງທພຫານ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອອສເຕຣເລຍ, 29 ພຶດສະພາ, 2017.
ທ່ານນາຍພົນ Harry Harris, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ, ຄຳນັບໃນ Talisman Saber 2017, ໃນການຝຶກຊ້ອມທາງທພຫານ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອອສເຕຣເລຍ, 29 ພຶດສະພາ, 2017.

ການສະ​ເໜີ​ຊື່​ຂອງຜູ້​ບັນຊາ​ການທະຫານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ເຂດມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ
​ໃຫ້​ເປັນ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ​ໃນ​ນະຄອນ Canberra ນັ້ນ​ໜາຍ​ຄວາມ​ວ່າຈະເປັນ
ຕຳແ​ໜ່ງໜ້າ​ທີ່​ໃນລັດຖະບານ​ຂອງທຣຳ ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ກອງທັບ ທີ່​ມີ​ຕຳ​ແໜ່​ງສູງ​ສຸດ ທີ່​ຮູ້​ກັນ
ໃນ​ຂັ້ນນາຍ​ພົນ ​ພວກນາຍ​ພົນທີ່ຍັງຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ຫຼື​ກະສຽນ​ແລ້ວ​ ທີ່​ພວມຮັບ​ໃຊ້ທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີ ກໍມີ ​ເຊັ່ນລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​
ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ​ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ຕັດສິນ​ໃດໆ​ເທື່ອ ດ່ັງທີ່ໜັງ​ສື​ພິມ The Post ​ໄດ້​ເວົ້າໄວ້ ​ແຕ່​ວ່າ ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍິນ​ດີ ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ທ່ານ Harris
ໄປປະຈຳການ​ທີ່ນະຄອນ Canberra ​ໃນ​ຖານະເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ.

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານນາງ Julie Bishop ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ Harris
ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ສູງ ​ແລະໝັ້ນ​ໃຈ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຮູ້ຈັກອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.
ທ່ານນາງ Bishop ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ຕື່ມ​ວ່າ ການ​ພົວພັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ກັບ​ທ່ານ
Harris ແມ່ນ​ຕອນທີ່ຢູ່ Sydney ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສອງ​ຝ່າຍ ​
ເພື່ອປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ ​ໃນ​ເດືອ​ນມິຖຸນາ​ຜ່ານ​ມາ​.

ທ່ານ Harris ໄດ້​ເປັນຜູ້​ບັນຊາ​ການ ​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ສະຫະລັດ ​ເຂດ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ ​
ຫຼື USPACOM ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ເດືອນ​ພຶດສະພາ ປີ 2015 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່
ທີ່​ເກາະ Hawaii ຊຶ່ງ​ເປັນ 1 ​ໃນ 6 ກອງ​ບັນຊາ​ການ ທີ່​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ​ແລະ​ຮັບຜິດຊອບ
ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ທຸກ​ເຫຼົ່າ​ທັບ ຈາກ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
​ເຖິງ​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ຈາກຂົ້ວ​ໂລກ​ເໜືອ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້ ປະມານ​ເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງ​ຜືນໂລກ
ທີ່​ຮວມທັງ 36 ປະ​ເທດ ​ເກືອບ​ວ່າ​ເຄິ່ງ​ໂລກ ກໍ​ວ່າ​ໄດ້.

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