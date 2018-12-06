ສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເຕືອນລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ
ວ່າຢ່າໄດ້ຍົກເລິກການລົງໂທດຕ້ານນັກທຸລະກິດທີ່ຮັ່ງມີ ຣັດເຊຍ ຫຼືບັນດາບໍລິສັດທີ່
ທ່ານຄວບຄຸມ.
ທ່ານໂອເລັກ ເດີຣີປັສກາ ໄດ້ຖືຮຸ້ນສ່ວນຢູ່ບໍລິສັດອາລູມີນຽມຍັກໃຫຍ່ໃນຣັດເຊຍ ແລະ
ກຸ່ມເຕົ້າໂຮມບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນ GAZ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຄະນະກຳມະການສຳພັນຕ່າງປະເທດ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານບັອບ ເມີນັນເດສ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນຈົດໝາຍໄປຫາກະຊວງການ
ເງິນວ່າ ຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບການບໍ່ເຫັນພ້ອມຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຖ້າຫາກຍົກ
ເວັ້ນການລົງໂທດຕ້ານ ທ່ານເດີຣີປາສກາ ແລະບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ.
ທ່ານເມີນັນເດັສ ຂຽນວ່າ “ການບໍລິຫານຂອງກະຊວງການເງິນເປັນຢ່າງໃດຕໍ່ການ
ປະຕິບັດຍ້າຍລາຍຊື່ ຈະເຮັດໃຫ້ການຫລິງເຫັນຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ
ຈັງຂອງລັດຖະບານໃນການລົງໂທດລະບອບການຣັດເຊຍ.”
ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຫັນໃດໆຈາກກະຊວງການເງິນເທື່ອ.
ລັດຖະບານໄດ້ລົງໂທດທ່ານເດີຣີປັສກາ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ໃນອັນທີ່ຮ້ອງ
ຊາວຣັດເຊຍວ່າ “ກິດຈະການທີ່ເປັນໄພ” ຮວມທັງການພົວພັນໃນການເລືອກຕັ້ງ
ແລະການກະທຳຜິດໂດຍທ່ານເດີຣີປັສກາ ໂຕທ່ານເອງ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຮວມທັງການ
ກ່າວຫາຮັບສິນບົນ ຊຸກເຊື່ອງ ເຊື່ອມໂຍງກັບການກະທຳຄວາມຜິດ ແລະຄາດຕະ
ກຳ.
ທ່ານເດີຣີປັກກາ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວ
ຫາເຫລົ່ານີ້.ການລົງໂທດໄດ້ເຫັນສົມ
ຄວນເກີດຂຶ້ນໂດຍທັນທີ.
ແຕ່ຫຼັງຈາກການອຸທອນຈາກ ຣູຊາລ ກະ
ຊວງການເງິນໄດ້ໃຫ້ຈົນເຖິງເສັ້ນຕາຍ
ເດືອນຕຸລາ ເພື່ອຕັດຄວາມສຳພັນທ່ານ
ເດີຣີປັສກາ. ເສັ້ນຕາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຕໍ່ເຖິງ
ສາມເທື່ອ.
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