ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງກອງທັບ ຣັດເຊຍ ຖືກມອບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກອງທະຫານ ທີ່ຕໍ່ສູ້ໃນ ຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປາກົດວ່າຈະສະທ້ອນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບການນຳພາ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງໃນຜົນງານປັດຈຸບັນຂອງກອງທັບ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່ານາຍພົນ ວາເລຣີ ເກຣາຊີມອຟ, ຫົວໜ້າເສນາທິການຂອງກອງທັບ ຣັດເຊຍ, ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການຄົນໃໝ່ຂອງກຸ່ມກອງກຳລັງສາມັກຄີໃນ ຢູເຄຣນ.
ຜູ້ບັນຊາການກ່ອນໜ້ານີ້, ນາຍພົນ ເຊີເກ ຊູໂຣວິກິນ, ຖືກຫຼຸດຊັ້ນລົງມາເປັນຮອງຂອງທ່ານ ເກຣາຊີມອຟ ພ້ອມກັບນາຍພົນອີກສອງຄົນ.
ການສັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກສັ່ງຢ່າງເປັນທາງການໂດຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ນັ້ນ, ໄດ້ມີຂຶ້ນດ້ວຍການຮັບຮອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ເປັນສັນຍານທີ່ວ່າທ່ານຍັງຄົງເຊື່ອໝັ້ນໃນຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງກອງທັບຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕຳໜິວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບຜົນງານຂອງກອງທະຫານໃນຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ.
ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມບົກຜ່ອງໃນການດຳເນີນສິ່ງທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ເອີ້ນວ່າ “ການປະຕິບັດການທະຫານພິເສດ” ໃນ ຢູເຄຣນ.
ໃນຂະນະທີ່ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານ ເກຣາຊີມອຟ ນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງຫຼາຍກອງກຳລັງທີ່ຕໍ່ສູ້ໃນ ຢູເຄຣນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຍົກລະດັບການນຳພາຂອງການປະຕິບັດການທະຫານພິເສດ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພາລະກິດທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງມັນ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະຈັດການພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງສາຂາຕ່າງໆຂອງກອງທັບ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບຂອງການສະໜອງສະບຽງ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການຊີ້ນຳກຸ່ມຕ່າງໆຂອງກອງກຳລັງ.”
ທ່ານ ຊູໂຣວິກິນ ຖືກຍ້ອງຜົນງານສຳລັບການຂະຫຍາຍການປະສານງານ ແລະ ເສີມສ້າງການຄວບຄຸມກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ການຫຼຸດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານເປັນບົດບາດອັນດັບສອງນັ້ນໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ບໍ່ຄ່ອຍພໍໃຈກັບຜົນງານຂອງທ່ານປານໃດນັ້ນ, ທ່ານຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມຊຳນານຂອງນາຍພົນດັ່ງກ່າວ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ານ ຊູໂຣວິກິນ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນຕຸລາ, ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນອອກຈາກເມືອງ ເຄີສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງຂອງຊາວ ຢູເຄຣນ.