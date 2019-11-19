ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈາກບັນດາທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ.
ທ່ານນາງເຈັນນີເຟີ ວີລລຽມສ໌ ເປັນທີ່ປຶກສາຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ແລະພັນໂທ ອາແລັກແຊນເດີ ວິນແມນ ເປັນນັກຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງດ້ານຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີກຳນົດຈະໄປໃຫ້ການຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໃນກອງປະຊຸມຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງທ່ານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນໃຈກາງຂອງການສືບສວນສອບສວນ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳພະຍາຍາມກົດດັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານ.
ແລະໃນຕອນບາຍຂອງມື້ດຽວກັນ ຄະນະກຳມະການນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຈາກທ່ານເຄີຕ ໂວລເກີ ອະດີດທູດພິເສດສະຫະລັດ ປະຈຳຢູເຄຣນ ແລະ ທ່ານທິມ ມໍຣີສັນ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການອະວຸໂສ ປະຈຳສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຣັດເຊຍ ກ່ອນທີ່ທ່ານລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງສັບປະດາທີ່ຫຍຸ້ງຫຼາຍ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໂດຍຈະມີພະຍານທັງໝົດ 9 ຄົນ ໄດ້ຖືກກຳນົດຈະມາປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ ໃນກອງປະຊຸມຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ 5 ຄັ້ງ ໃນລະຫວ່າງ ວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະວັນພະຫັດມື້ຮື.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານອາດຈະ “ພິຈາລະນາເບິ່ງຢ່າງຈິງຈັງ” ທີ່ຈະໃຫ້ການ ໂດຍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແກ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ແລະບໍ່ມັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການພິຈາລະນາ ທີ່ຂາດຂະບວນການຍຸຕິທຳ ອັນຫຼອກລວງນີ້ ມີຄວາມເຊື່ອຖື ຂ້າພະເຈົ້າມັກແນວຄິດນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ລັດຖະສະພາ ຕັ້ງສະຕິໄດ້ອີກເທື່ອນຶ່ງ ແລະຈະພິຈາລະນາເບິ່ງເລື້ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ!”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຕອບ ຕໍ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ
ເພໂລຊີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ Face the Nation ຂອງໂທລະພາບ CBS ທີ່ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາດຈະມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການ ແລະເວົ້າອອກມາ ກ່າວຄວາມຈິງທັງໝົດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ…ຫຼືທ່ານອາດຈະເຮັດ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍໄດ້. ທ່ານມີໂອກາດທຸກເມື່ອ ທີ່ຈະນຳສະເໜີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຂອງທ່ານ.”
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຖ້າທ່ານທຣຳ “ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພົ້ນຈາກຂໍ້ສົງໄສ ໝາຍຄວາມວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງ ໃຫ້ເອົາການຕຳໜິ ການກ່າວໂທດ ອອກໄປໃຫ້ໄດ້ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຢາກຈະເຫັນມັນ.”