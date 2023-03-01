ມີການລາຍງານໃຫ້ພວກຜູ້ນຳໃນສະພາສະຫະລັດຊາບ ກ່ຽວກັບການສືບສວນເລື້ອງເອກກະສານລັບ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ອອກມາຈາກການຮັບຟັງລາຍງານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໆວ່າຕົນໄດ້ຮັບຟັງເລື້ອງຫຍັງແດ່ ແຕ່ທັງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນແລະເດໂມແຄຣັດຕ່າງກໍຮຽກຮ້ອງ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມຈາກລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບເອກກະສານລັບຫຼາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຂອງປະທານາທິບໍດີທັງສອງແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ.
ສະຫະລັດໄດ້ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບວ່າມີຜູ້ໃດແດ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກກະສານລັບ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດອ່ານເອກກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ມີຄວາມຜິດພາດຫຼືບໍ່ໃນການຈັດການກັບເອກກະສານໂດຍມີການເປີດເຜີຍແຫຼ່ງທີ່ມາແລະວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນສືບລັບທີ່ມີຄວາມ ຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້.