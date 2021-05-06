ທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດ ຂັ້ນສູງຂອງອິນເດຍ ກ່າວເຕື່ອນວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຄື້ນທີສາມ ‘ຈະຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້’

ທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດ ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຄື້ນທີສາມຈະກະ ຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ຕົນກຳລັງສູ້ຊົນ ກັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງຄື້ນທີສອງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄປແລ້ວ ເກືອບ 4,000 ຄົນໃນໄລຍະນຶ່ງວັນຜ່ານມາ.
ທ່ານເຄ ວີເຈ ຣາກາວັນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ອົງການອະນາ ໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດ ທີ່ວ່າອິນເດຍມີເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢູ່ທົ່ວໂລກ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
“ໄລຍະທີ 3 ແມ່ນຈະເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນ ໃນເມື່ອລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງໄວ ຣັສນັ້ນສູງຂຶ້ນ” ທ່ານຣາກາວັນ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ແຕ່ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຊ່ວງເວ ລາໃດທີ່ໄລຍະທີ 3 ນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນ….ພວກເຮົາຄວນກຽມພ້ອມສຳລັບຄື້ນໃໝ່ທັງຫຼາຍ.”
ວິກິດການຂອງອິນເດຍແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນການຂາດແຄນອອກຊີເຈັນທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຮັກສາພວກຄົນປ່ວຍໜັກ ພ້ອມທັງຂາດວັດຖຸດິບຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຜະລິດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໂດສນັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍເປັນສະຖານທີ່ຂອງສະຖາບັນແຫ່ງເຊຣຳຂອງອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດຢາວັກຊີນ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຫາກແຕ່ມີພຽງ 2 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ 1 ພັນ 3 ຮ້ອຍລ້ານຄົນຂອງປະເທດໄດ້ຮັບສັກຢາວັກຊີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ເພື່ອຊ່ອຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດເຂີນອັອກຊີເຈັນ ສານສູງສຸດຂອງອິນເດຍ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຍື່ນແຜນການທີ່ຈະສະ ໜອງອອກຊີເຈັນທີ່ຕ້ອງການ ຢູ່ໂຮງໝໍທັງຫຼາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີນັ້ນ ພາຍໃນນຶ່ງວັນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ ແລະພັກບາຣາຕີຢາ ຈານາຕາຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິໃນທຸກໆດ້ານ ຕະຫຼອດໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບການຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດເບັງກາລຕາເວັນຕົກ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ການໂຮມຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວ ອາດມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງຂຶ້ນເປັນປະ ຫວັດການຢູ່ໃນລັດນັ້ນ.
ສ່ວນບັນດາພັກການເມືອງອື່ນໆ ກໍຍັງໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ທີ່ນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ໃນບົດຄວາມເຫັນອັນນຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກພິມອອກເຜີຍແຜ່ເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ້ຂ່າວສານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຊື່ວ່າ Scroll.in ໂດຍນັກຂຽນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ທ່ານນາງ ອາຣຸນດາທີ ໂຣຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໂມດີ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.