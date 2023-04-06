ການເຈລະຈາຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ ສາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຈະດຳເນີນຕໍ່ ລຸນຫຼັງການພົບປະຄັ້ງປະຫວັດສາດ ຂອງປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ກັບຫົວໜ້າຂອງເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ປະທານການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳທ່ານ ໄມເກິລ ແມັກຄອລ, ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາຈາກສອງພັກການເມືອງ, ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານນາງ ສາຍ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນ ໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານ ແມັກຄອລ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍລຸ້ນຄົນຈາກພັກຄອມມູນິສຈີນ, ແລະ ພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ແມ່ນຖັນແຖວການປ້ອງກັນທຳອິດຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງພວກເຂົາ. ຍ້ອນແນວນັ້ນດຽວນີ້, ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ມັນແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ ສະຫະລັດ ຈະຂະຫຍາຍສາຍພົວພົນກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຢູ່ໃນພາກພື້ນ.”
ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນທ່ານນາງ ສາຍ ແລະ ທ່ານ ແມັກຄາທີ, ພ້ອມກັບສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ຫຼາຍເຖິງ 17 ຄົນ, ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາໃນວັນພຸດວານນີ້, ການຢຸດແວ່ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຜ່ານ ສະຫະລັດ ຂອງທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິຕຽນລ່ວງໜ້າຈາກ ຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເກາະດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ ໝາວ ນິງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ, “ຈີນ ໄດ້ຄັດຄ້ານການຈັດຕຽມຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຜ່ານປະເທດຂອງທ່ານນາງ ສາຍ ອິງ ເຫວິນ ຢ່າງແຮງ ແລະ ການພົບປະຂອງລາວກັບປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ, ຄົນໝາຍເລກສາມໃນລັດຖະບານ ສະຫະລັດ. ນີ້ແມ່ນການກະທຳທີ່ລ່ວງລະເມີດກົດເກນຈີນດຽວຢ່າງຮຸນແຮງ.”
ອີງຕາມກົດເກນນັ້ນ, ຈີນ ພິຈາລະນາບັນຫາອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ດັ່ງກັບບັນຫາພາຍໃນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ, ວໍຊິງຕັນ ຮັບຮູ້ ປັກກິ່ງ ເປັນລັດຖະບານທີ່ຖືກກົດໝາຍຜູ້ດຽວ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ປັກກິ່ງ ຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຕົກລົງທີ່ຈະງົດເວັ້ນຈາກການພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳ ໄຕ້ຫວັນ.
ຜູ້ນຳສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຮາຄີມ ເຈັຟຟຣີສ໌ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ສາຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເດີນທາງຜ່ານລັດ ນິວຢອກ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ກ່າວຢ້ຳວ່າການພົບປະແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກນອກເສັ້ນທາງສາຍພົວພັນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການມາຍາວນານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ໄຕ້ຫວັນ ນັ້ນ, ທ່ານ ເຈັຟຟຣີສ໌ ກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາໄດ້ມີການສົນທະນາທີ່ເປັນໝາກຜົນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ອາເມຣິກາ ກັບ ໄຕ້ຫວັນ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບ.”