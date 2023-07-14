ນາຍພົນຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ທີີ່ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກຳລັງຕໍ່ສູ້ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ ຫລັງຈາກໄດ້ກ່າວອອກມາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ປະເຊີນໜ້າໂດຍກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ອິງຕາມລາຍງານຂ່າວອົງການເອພີ.
ການປົດນາຍພົນຕີໄອວານ ໂປປັອຟ ອອກຈາກໜ້າທີ່ ແມ່ນເຜີຍໃຫ້ເຫັນຮ່ອງ ຮອຍແຕກແຫງຢູ່ ໃນການບັງຄັບບັນຊາການຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ຫລັງຈາກການກໍ່ກະບົດທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ ໂດຍກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວກເນີ.
ນາຍພົນໂປປັອຟ ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງພັນທະຫານບົກ ທີ 58 ໃນເຂດຊາໂປຣິສເຊຍ ຊຶ່ງເປັນຈຸດໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງຢູເຄຣນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບັນທຶກສຽງຖະແຫລງການ ຕໍ່ກອງທະຫານທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນຄໍ່າວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ ຫລັງຈາກຜູ້ນຳກອງທັບ ໄດ້ໂກດແຄ້ນ ໃນການກ່າວອອກມາຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບບັນຫາທ້າທາຍທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານປະເຊີນໜ້າ.