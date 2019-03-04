ຫົວໜ້າຂອງຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ມີແຜນການທີ່ຈະ
ອອກຄຳຮ້ອງຂໍສຳລັບເອກະສານຕ່າງໆຂອງ 60 ຄົນໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ລວມທັງບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ວ່າເປັນພາກສ່ວນຂອງການເລັ່ງສືບ
ສວນສອບສວນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂອງທ່ານກັບ
ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາງສຽງ ປະທານາທິບໍດີປີ 2016.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈີໂຣລ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຂ່າວ ABC ວ່າ
ການຮ້ອງຂໍໄດ້ຖືກເຮັດຂຶ້ນມາ “ເພື່ອເລີ່ມການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອນຳສະເໜີ
ຄະດີຕໍ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການຢາກເຫັນເອກະສານຕ່າງໆ ຈາກລູກຊາຍກົກຂອງ
ທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ, ແລະ ທ່ານ ອາລເລັນ ໄວແຊລເບີກ (Allen
Weisselberg), ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫົວໜ້າການເງິນຂອງອົງການ ທຣຳ, ເຊິ່ງແມ່ນອານາຈັກ
ທຸລະກິດທົ່ວໂລກຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸ
ຕິທຳ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສອງປີຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ອະດີດທະ
ນາຍຄວາມສ່ວນຕົວດົນນານຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມເກີລ ໂຄເຮັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ປາກ
ຄຳຕໍ່ສາທາລະນະທີ່ຍາວໃນສະພາຕ່ຳເມື່ອທິດແລ້ວນີ້, “ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງທ່ານປະທານາ
ທິບໍດີໂດຍກົງ ໃສ່ຄວາມຜິດທາງອາຍາຫຼາຍຢ່າງ, ທັງໃນລະຫວ່າງການພະຍາຍາມ
ແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ໃນທຳນຽບຂາວ.”
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີຂໍ້ເທັດຈິງເທື່ອ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມການ
ສືບສວນສອບສວນທີ່ເໝາະສົມ.”
ທ່ານ ໂຄເຮັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ແບ່ງແຍກສີຜິວ, ຄົນຫຼອກລວງ, ຄົນຕົວະ
ຕົ້ມນັ້ນ,” ໄດ້ສະແດງໃບສັ່ງຈ່າຍເງິນ 35,000 ໂດລາໃຫ້ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ
ເບິ່ງ, ໃບນຶ່ງຖືກເຊັນໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີເອງ ແລະ ອີກໃບນຶ່ງເຊັນໂດຍລູກຊາຍ
ກົກທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ໄວແຊລເບີກ, ເພື່ອໃຊ້ຄືນສ່ວນນຶ່ງໃຫ້ທ່ານ ໂຄເຮັນ ທີ່ລາວ
ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 130,000 ໂດລາ ໃຫ້ດາລາໜັງໂປ້ນາງ ສຕອມມີ ແດນຽລ ເປັນເງິນປິດ
ປາກ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016, ເພື່ອໃຫ້ລາວມິດງຽບ ກ່ຽວກັບ ການທີ່ນາງໄດ້ອ້າງ
ວ່າລາວໄດ້ຮ່ວມເພດກັບທ່ານ ທຣຳ ອະດີດເຈົ້າພໍ່ອະສັງຫາລິມະຊັບ ດົນກວ່ານຶ່ງທົດ
ສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
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