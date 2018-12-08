ສະມາຊິກຂັ້ນສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນຶ່ງ ປະຈຳຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງ
ສະພາສູງ ເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງຢູ່ໃນພາວະນຳຫຼັງ ໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໄຊ
ເບີສເປສ ແລະໄດ້ສູນເສຍຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໄປແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ຈີນກຳລັງທຳຄວາມກ້າວໜ້າເຂົ້າມາຢ່າງວ່ອງໄວ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານມາຣກ໌ ວາຣເນີຣ ກ່າວຕໍ່ບັນດາແຂກຜູ້ຟັງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍ
ຊິງຕັນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ໃນເມື່ອເວົ້າເຖິງອິນເຕີແນັດ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ
ແລະຂໍ້ມູນທີ່ຊັກຈູງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ແລ້ວນັ້ນ ຣັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ຊໍ່າກັບພວກເຮົາແລ້ວ
ແລະຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ຊັກຈູງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ
ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້ານຳໜ້າພວກເຮົາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ນີ້ເປັນຫລັກວິທີການ ທີ່ໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບຣັດເຊຍ
ແລະມັນຍັງເປັນວິທີການທີ່ຖືກທີ່ສຸດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ປັບປ່ຽນການໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ້ອງກັນປະເທດຄືນໃໝ່.
ທ່ານວາຣເນີຣ ເອີ້ນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ວ່າທັງເປັນ
ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນດ້ານການສືບລັບ ແລະ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນດ້ານແນວຄິດໃໝ່ໆ” ໂດຍກ່າວຕິຕຽນ ທຳນຽບຂາວຢ່າງແຮງ ກະຊວງທີ່ສຳຄັນໆ ແລະບັນດາເພື່ອນສະມາ
ຊິກສະພາ ສຳລັບການເມີນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ສຳລັບຈີນແລ້ວ ທ່ານວາຣເນີຣ ໄດ້ເອີ້ນ ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງໃນດ້ານ ອິນເຕີແນັດ ແລະ
ການກວດສອບ ຂອງປັກກິ່ງ ວ່າ “ເປັນທີ່ອິດສາຂອງລະບອບຜະເດັດການຢູ່ໃນທົ່ວ
ໂລກ” ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງ ປັນຍາປະດິດ ການຄຳນວນທີ່ວ່ອງໄວລ້ຳຍຸກ
ແລະລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ລະດັບ 5G ແລ້ວ ຈີນ “ເລີ້ມກ້າວນຳໜ້າພວກເຮົາ
ໃນເລື້ອງການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການເຫລົ່ານີ້ ໄປແລ້ວ ຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍເທົ່າ.”
ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນີ້ ໄດ້ວາງອອກແນວ
ທາງທີ່ໜັກແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນດ້ານອິນເຕີແນັດ ໂດຍໃຫ້ ສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ນຳພາບັນ
ດາພັນທະມິດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈັດຕັ້ງກົດລະບຽບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ມາດ
ຕະຖານສຳລັບການປະພຶດ ໃນລະບົບອິນເຕີແນັດ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ສະຫະລັດສະແດງອອກມາໃນເວລາ ແລະ
ບ່ອນທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດ.
ທ່ານວາເນີຣ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ສະຫະລັດ ຕ້ອງສະແດງອອກ ໃນ
ເວລາໃດ ແລະ ໃນແຫ່ງໃດ ທີ່ຄວນຈະຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກຄູ່ປໍລະປັກຂອງພວກເຮົາ ສືບຕໍ່ເຊື່ອວ່າ ຈະບໍ່ມີຜົນກະ
ທົບໃດໆ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກະທຳລົງໄປ.” ທ່ານເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ “ສຳລັບຣັດເຊຍ
ແລະຈີນ ມັນເປັນລະດູການທີ່ເປີດກວ້າງໃຫ້ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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