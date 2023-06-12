ດົນຕີປະກອບກັບການສະແດງລະຄອນຄວາມຮັກ ແລະຄວາມໂສກເສົ້າ-ແບບຕະຫລົກເລື້ອງ “Kimberly Akimbo” ໄດ້ຂັບໄລ່ຄູ່ແຂ່ງທີ່ເປັນໜ້າດຶງດູດໃຈກວ່າອອກໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອຄວ້າເອົາມົງກຸດດົນຕີໃນງານມອບລາງວັນໂທນີ ອາຫວາດສ໌ (Tony Awards) ໃນຄືນນຶ່ງ ເມື່ອບໍລິສັດບັນເທີງ Broadway ສະແດງກ້າມດ້ານຄວາມສ້າງສັນຂອງຕົນອອກມາ ທ່າມກາງການ ປະທ້ວງຂອງນັກຂຽນຮູບເງົາຮອລລີວູດ (Hollywood) ແລະສ້າງປະຫວັດສາດ ດ້ວຍການມອບກຽດຕິຍົດ ແກ່ນັກສະແດງສອງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນເພດໃດ ຄື ເຈ. ແຮຣິສສັນ ກີ (J. Harrison Ghee) ແລະອາເລັກສ໌ ນູແວລ (Alex Newell), ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ລະຄອນເລື້ອງ "Kimberly Akimbo," ທີ່ມີເພງຮ້ອງໂດຍ Jeanine Tesori ແລະປຶ້ມທີ່ຂຽນໂດຍ David Lindsay-Abaire ແມ່ນຕິດຕາມໄວລຸ້ນ ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາງມີອາຍຸຍືນເຖິງ 16 ປີ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ການຢູ່ກັບຄອບຄົວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະຄວາມຮັກໃນໄວທີ່ຢູ່ໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມປາຍ. Victoria Clark ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການສະແດງໄດ້ເພີ່ມ ລາງວັນ Tony ເຂົ້າເປັນຄັ້ງທີສອງໃສ່ກັບການໄດ້ຮັບລາງວັນຂອງນາງ, ຊຶ່ງ ກ່ອນຫນ້ານີ້ ນາງໄດ້ຊະນະລາງວັນອັນນຶ່ງແລ້ວໃນປີ 2005 ສໍາລັບເລື້ງ "The Light in the Piazza."
ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ David Stone ໄດ້ໃຫ້ກຽດແກ່ນັກປະພັນດົນຕີທີ່ໄດ້ແຕ່ງດົນຕີທີ່ມີມົນຂັງທີ່ຊື່ວ່າ "Kimberly Akimbo" ຊຶ່ງເປັນ "ດົນຕີປະກອບກັບລະຄອນຕະຫລົກກ່ຽວກັບ ຄວາມບອບບາງຂອງຊີວິດ, ການປິ່ນປົວຈິດໃຈ ແລະມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຊາບຊຶ້ງ ແລະມ່ວນຫລາຍຈົນເຖິງຂັ້ນເກືອບວ່າເປັນໄປບໍ່ ໄດ້." ການສະແດງດົນຕີນີ້ ໄດ້ນຳເອົາລາງວັນອັນດັບນຶ່ງ 6 ລາງວັນກັບໄປບ້ານ.
ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, ມີການສ້າງປະຫວັດສາດຂອງລາງວັນ Tony ຂຶ້ນເມື່ອ Newell ແລະ Ghee ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນເພດໃດໝົດ ໄດ້ຊະນະລາງວັນ Tony ສໍາລັບການສະແດງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນປີກາຍນີ້ ນັກປະພັນດົນຕີ ແລະນັກຂຽນລະຄອນ Toby Marlow ໃນເລື້ອງ "Six" ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊະນະລາງວັນ Tony ຜູ້ທໍາອິດທີ່ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນເພດໃດໝົດ.