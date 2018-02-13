ໄຊໂຄລນ ຈີຕາ ພັດຖະຫຼົ່ມ ຕົງກ້າ ເຮັດໃຫ້ ເກາະດັ່ງກ່າວ ເສຍຫາຍ ຮ້າຍແຮງ

ຊາວເກາະຕົງກາ ໃນເຂດປາຊີຟິກ ກຳລັງຊັ່ງຊາເບິ່ງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລົມ
ພາຍຸໄຊໂຄລນຈີຕາ ທີ່ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມນະຄອນຫຼວງນູກູ ອາໂລຟາ ດ້ວຍລົມທີ່ມີແຮງ
ກາຍ 200 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ລົມພາຍຸຫົວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ກົ່ນ ພັດຫຼັງຄາເຮືອນເພ ແລະຕຶກຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຮັດ
ໃຫ້ເສົາໄຟຟ້າຫັກ ແລະພາໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໜັກ. ໃນໝູ່ຕຶກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍຫລື
ບໍ່ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກລົມພາຍຸຈີຕານັ້ນ ແມ່ນຕຶກສະພາ ຊຶ່ງເປັນຕຶກປະຫວັດ
ສາດຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດນິວຊີແລນ ທ່ານວິນສະຕັນ ປີເຕີ ກ່າວວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 5,000
ຄົນໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ ໃນສູນກາງຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນຂ້າມຄືນລະຫວ່າງເກີດລົມພາ
ຍຸ. ຫລາຍຄົນມີລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນລົມພາຍຸ ແລະຜູ້ຊາຍອາຍຸ 72 ປີໄດ້
ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຣກຫົວໃຈວາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການຕາຍ
ຂອງລາວພົວພັນກັບພາຍຸຈີຕາ.
ນິວຊີແລນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນກາຍ 500,000 ໂດລາ ແກ່ຕົງກາ ແລະໄດ້ສົ່ງ
ເຮືອບິນທະຫານພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງບັນເທົາທຸກໄປຍັງເກາະດັ່ງກ່າວ. ອອສເຕຣເລຍ ກໍ
ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນທະຫານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງບັນເທົາທຸກສຸກເສີນໄປຍັງຕົງກາ.
ພວກພະຍາກອນອາກາດກ່າວວ່າ ພາຍຸໄຊໂຄລນຈີຕາ ອາດເພີ້ມຄວາມແຮງຂຶ້ນຕື່ມເປັນ
ລົມພາຍຸລະດັບຫ້າ ເວລາພັດໄປເຖິງປະເທດເກາະດອນຟີຈີ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານມື້
ນີຫລືວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
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