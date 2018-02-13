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ໄຊໂຄລນ ຈີຕາ ພັດຖະຫຼົ່ມ ຕົງກ້າ ເຮັດໃຫ້ ເກາະດັ່ງກ່າວ ເສຍຫາຍ ຮ້າຍແຮງ

ພາບຖ່າຍຈາກວີດີໂອ ມີຜູ້ຄົນພາກັນຢືນໃກ້ກັບເຮືອນ ທີ່ຖືກເພພັງ ຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນຈີຕາ ໃນເມືອງ ນູກູ ອາໂລຟາ ທີ່ເກາະຕົງກາ ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2018.

ຊາວ​ເກາະຕົງ​ກາ ໃນເຂດປາຊີຟິກ ກຳລັງ​ຊັ່ງ​ຊາເບິ່ງ ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລົມ
​ພາຍຸ​ໄຊ​ໂຄລນຈີຕາ ທີ່​ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມນະຄອນຫຼວງນູກູ ອາ​ໂລ​ຟາ ດ້ວຍລົມທີ່ມີແຮງ
ກາຍ 200 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ລົມພາຍຸຫົວນີ້ ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ຕົ້ນ​ໄມ້​ກົ່ນ ພັດ​ຫຼັງຄາ​ເຮືອນເພ ​ແລະ​ຕຶກ​ຕ່າງໆ ​ພ້ອມທັງເຮັດ​
ໃຫ້​ເສົາ​ໄຟຟ້າຫັກ​ ​ແລະ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ນໍ້າ​ຖ້​ວມໜັກ. ໃນໝູ່ຕຶກ​ຕ່າງໆທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍຫລື
ບໍ່ກໍໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຈາກລົມພາຍຸ​ຈີ​ຕານັ້ນ ແມ່ນຕຶກ​ສະພາ ຊຶ່ງເປັນຕຶກ​ປະ​ຫວັດ​
ສາດ​ຂອງ​ເກາະດັ່ງກ່າວ.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ນິວຊີແລນ ທ່ານ​ວິນ​ສະ​ຕັນ ປີ​ເຕີ​ ກ່າວ​ວ່າ ຫຼາຍ​ກວ່າ 5,000
ຄົນ​ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປອາໄສ​ຢູ່​ ໃນສູນ​ກາງ​ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນຂ້າມ​ຄືນ​ລະຫວ່າງເກີດລົມ​ພາ
ຍຸ. ຫລາຍ​ຄົນມີລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຍ້ອນລົມພາຍຸ ​ແລະ​ຜູ້​ຊາຍ​ອາຍຸ 72 ປີ​ໄດ້
ເສຍ​ຊີວິດ ​ຍ້ອນ​ໂຣກຫົວ​ໃຈ​ວາຍ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ການ​ຕາຍ​
ຂອງ​ລາວ​ພົວພັນ​ກັບ​ພາຍຸ​ຈີ​ຕາ.

ນິວຊີແລນ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍເຫລືອສຸກ​ເສີນ​ກາຍ 500,000 ​ໂດ​ລາ​ ແກ່​ຕົງ​ກາ ​ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ
​ເຮືອບິນ​ທະຫານ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງບັນ​ເທົາ​ທຸກໄປ​ຍັງ​ເກາະດັ່ງກ່າວ. ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ກໍ
​ໄດ້​ສົ່ງເຮືອບິນທະຫານທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ບັນເທົາທຸກສຸກ​ເສີນ​ໄປ​ຍັງ​ຕົງ​ກາ.

ຄວາມເສຍຫາຍຫລັງຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນຈີຕາ ທີເມືອງ ນູກູ ອາໂລຟາ ທີ່ 13 ກຸມພາ 2018.
ຄວາມເສຍຫາຍຫລັງຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນຈີຕາ ທີເມືອງ ນູກູ ອາໂລຟາ ທີ່ 13 ກຸມພາ 2018.

ພວກ​ພະຍາກອນອາກາດ​ກ່າວ​ວ່າ ພາຍຸໄຊ​ໂຄລນຈີ​ຕາ ອາດ​ເພີ້​ມຄວາມ​ແຮງ​ຂຶ້ນຕື່ມ​ເປັນ
ລົມພາຍຸລະດັບ​ຫ້າ ​ເວລາ​ພັດໄປ​ເຖິງ​ປະເທດ​ເກາະ​ດອນ​ຟີ​ຈີ ​ໃນ​ຕອນແລງວັນ​ອັງຄານມື້
ນີຫລືວັນ​ພຸດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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