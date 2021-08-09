ການແຂ່ງຂັນ ກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ຢູ່ໃນພິທີປິດໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້, ປະທານຄະນະກໍາມະການ ໂອລິມປິກສາ ກົນ ຫລື IOC, ທ່ານໂທມມັສ ແບກ (Thomas Bach) ໄດ້ປະກາດວ່າ ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ການແຂ່ງຂັນກິລາລະດູຮ້ອນຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນປີ 2024.
ກໍຄືກັນກັບການແຂ່ງຂັນໃນງານກິລາປີນີ້, ບັນດາຜູ້ຊົມບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພິທີປິດຄັ້ງນີ້ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ແປວໄຟໂອລິມປິກໄດ້ຖືກມອດລົງ ເມື່ອມີດອກໄມ້ໄຟໄດ້ຍິງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ.
ໃນມື້ແຂ່ງຂັນສຸດທ້າຍ, ນັກກິລາສະຫະລັດໄດ້ຄວ້າເອົາຫຼຽນຄຳມາເປັນເຈົ້າຂອງ ຕື່ມອີກສາມຫຼຽນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນອັນດັບເໜືອຈີນ ກໍຄືໄດ້ 39 ຕໍ່ 38 ຫລຽນ ທີ່ຈີນໄດ້ ໃນການນັບຫຼຽນຄໍາຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ສະຫະລັດ ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກວ່າປະເທດໃດ ໝົດ ຊຶ່ງທັງຫຼຽນຄຳ, ຫລຽນເງິນແລະຫຼຽນທອງແດງ ລວມກັນແລ້ວ ສະຫະລັດແມ່ນໄດ້ 113 ຫຼຽນ, ຈີນ 88 ຫຼຽນ, ນັກກິລາຣັດເຊຍ 71 ຫລຽນ, ອັງກິດ 65 ຫລຽນ ແລະຍີ່ປຸ່ນຊຶ່ງເປັນປະເທດເຈົ້າພາບ ຈັດການແຂ່ງຂັນນີ້ ໄດ້ 58 ຫລຽນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມັນເປັນຄັ້ງທີ 7 ຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ທີມບານບ້ວງຍິງໂອລິມປິກຂອງອາເມຣິກາໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳ ໂດຍເອົາຊະນະປະເທດເຈົ້າພາບຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຄະແນນ 90 ຕໍ່ 75.
ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນໄປຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງການງານແຂ່ງຂັນທັງໝົດ, ສະ ຫະລັດນຳໜ້າດ້ວຍການໄດ້ຮັບຫລຽນ 50 ຕໍ່ 39 ແລະນັກກິລາອາເມຣິກັນສືບຕໍ່ນຳໜ້າມາຕະຫລອດ ຫລັງຈາກນັ້ນມາ, ໂດຍທີ່ນາງ ບຣີດນີ ກຣິນເນີ (Brittney Griner) ໄດ້ຄະແນນໃນການແຂ່ງຂັນສູງເຖິງ 30 ຄະແນນ.
ນັກກິລາຊູເບີດ (Sue Bird) ແລະ ດຽນນາ ເທົາຣາຊີ (Diana Taurasi) ໄດ້ຫຼຽນຄໍາໃນກິລາບານບ້ວງເປັນຄັ້ງທີຫ້າ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນວັນອາທິດວານນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊະນະຫລຽນຄໍາຄັ້ງທຳ ອິດຢູ່ທີ່ນະຄອນເອເທັນ (Athens) ຂອງກຣີສ ໃນປີ 2004.
ທີມບານສົ່ງຍິງຂອງສະຫະລັດໄດ້ຊະນະຫຼຽນຄຳໃນວັນອາທິດເຊັ່ນກັນ. ທີມສະຫະລັດໄດ້ຄອບຄອງຫຼຽນເງິນ 3 ຫຼຽນ ແລະຫຼຽນທອງແດງ 2 ຫຼຽນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳ ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຊະນະບຣາຊິລ ດ້ວຍຄະແນນ 25 ຕໍ່ 21, 25 ຕໍ່ 20, 25 ຕໍ່ 14.
ນອກຈາກນັ້ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ນາງເຈນນີເຟີ ວາເລນເຕ (Jennifer Valente), ຊາວອາເມຣິກັນກໍໄດ້ຄວ້າເອົາຫຼຽນຄຳເຊັ່ນກັນ, ໂດຍໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາຂີ່ຖີບລົດແບບ omnium ຊຶ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນຂີ່ລົດຖີບໃນຫລາຍແບບ. ແຊ້ມໂລກ, ທ້າວຢູມິ ກາຈິຮາຣະ (Yumi Kajihara) ໄດ້ຊະນະຫຼຽນເງິນ, ໃນຂະນະທີ່ນາງຄຣິສເຕັນ ວາຍດ໌ (Kirsten Wild) ນັກຂີ່ລົດຖີບຊາວເນເທີແລນ, ອາຍຸ 38 ປີໄດ້ເອົາຫຼຽນທອງແດງກັບບ້ານ.
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