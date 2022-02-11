ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ພວມຈະໝົດຄວາມອົດທົນແລ້ວນັ້ນ ຮັບຮູ້ເປັນເທື່ອທຳອິດວ່າ ຕົນກຳລັງຮ່າງແຜນການ ເພື່ອນຳພາປະເທດຊາດຈາກໄລຍະຮັບມືສຸກເສີນກັບໂຣກລະບາດ ໄປສູ່ການຮັບມືແຫ່ງຊາດທີ່ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຮວມທັງຢຸດເຊົາໃນການແນະນຳຂອງລັດຖະບານກາງ ເພື່ອໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ເວລາຢູ່ຂ້າງໃນຕຶກອາຄານຕ່າງໆ.
ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນພາຍໃນ ແນ່ນອນ ໃນອັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນໄລຍະຂອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຣກລະບາດໂຄວິດບ່ອນທີ່ມັນຈະບໍ່ເປັນການລົບກວນຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທຸກໆຄົນ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທຸກຄົນແມ່ນອິດເມື່ອຍ ກັບໂຣກລະບາດນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າອິດເມື່ອຍກັບການໃສ່ໜ້າກາກ.”
ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແນະນຳ “ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກເວລາຢູ່ຂ້າງໃນ” ຮວມທັງຢູ່ໃນທຸລະກິດແລະໂຮງຮຽນຕ່າງໆ “ບໍ່ວ່າຈະມີສະຖານະພາບແບບໃດໃນການສັກຢາວັກຊີນ ແລະລັດຕ່າງໆມີຂໍ້ບັງຄັບແບບໃດ.”
ໃນຂະນະທີ່ບາງລັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງ CDC ກ່ຽວກັບລະບຽບໃນການປ້ອງກັນໂຣກລະບາດ ຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຈາກລັດນຶ່ງຫາອີກລັດນຶ່ງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ, ການສັກຢາວັກຊກີນ ແລະການກວດ.
ປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍໆລັດໄດ້ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໃນການປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຮວມທັງນິວຢອກ ແມັສຊາຈູແຊັສ ນິວເຈີຊີ ຄາລີຟໍເນຍ ຄອນເນັກຕິຄັດ ເດລາແວ ອິລລີນອຍ ໂຣດອາຍແລນ ແລະ ວໍຊິງຕັນ. ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນແລະເດໂມແຄຣັດ ຮວມທັງຍົກເລີກຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ຂ້າງໃນຕຶກອາຄານ ໃນບາງສະຖານະການ ເຊັ່ນວ່າໂຮງຮຽນແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ ຕະຫຼອດທັງການຍົກເລີກໃນການບັງຄັບໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ.
ທ່ານນາງຊາກິຢືນຢັດວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບໂຕໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດ ທີ່ກາງຕໍ່ຫຼັກຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ໄວເທົ່າກັບເລື້ອງການເມືອງ ມັນເຄື່ອນໄຫວຕາມຄວາມໄວຂອງຂໍ້ມູນ.
ອົງການ CDC ກ່າວວ່າ ຕົນພວມຮ່າງຄຳແນະນຳໃໝ່.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ CDC ດຣ. ໂຣແຊລ ວາເລັນສກີ ກ່າວໃນມື້ວັນພຸດນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກ ສຳລັບທ່າອຽງໃນປັດຈຸບັນນີ້.”
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