ອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດກໍຈະຈັດຂຶ້ນແລ້ວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທັງໃໝ່ແລະຜູ້ທີ່ຢາກໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນຂຸ້ນຂ້ຽວອອກໂຄສະນາຫາສຽງ. ທ່ານນາງ ທີນາມະຫາລາດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດໂອຮາຍໂອ ບອກວ່າ ທ່ານນາງຕ້ອງໄດ້ອອກໄປຫາສຽງ ໂດຍການໄປເຄາະປະຕູຂອງແຕ່ລະເຮືອນເພື່ອໂອ້ລົມກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານນາງ ທຸກໆວັນເສົາ ແລະອາທິດມາໄດ້ 5 ເດືອນແລ້ວ. ໃນການໄປໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນນັ້ນ ທ່ານນາງຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວຂອງທ່ານນາງ ຊຶ່ງທ່ານນາງບອກກັບວີໂອເອວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບອກເຂົາເຈົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຄືນເພື່ອຈະໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນຫ້ອງການສະພາສູງປະຈຳລັດ ແລະເຂົາເຈົ້າດີໃຈທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແມ່ ທີ່ມີລູກຊາຍສອງຄົນດຽວນີ້ ແລະຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາໜີ້ ໃນນາມອົບພະຍົບຈາກລາວ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຍາກລຳບາກເພື່ອຈະໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມາໃນຊີວິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຫລາຍ ເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກຫນັກ ແລະເປັນຄົນດຸໝັ່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີສິດທິພິເສດ ແລະບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ ມັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຫນັກກວ່າຈະໄດ້ເງິນມາ. ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າມັກທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເປັນຄົນດຸໝັ່ນຄືກັນກັບເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານນາງ ທີນາ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດໂຮາຍໂອມາໄດ້ 1 ສະໄໝແລ້ວ ທ່ານນາງກຳລັງແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກ 4 ປີ ກໍຄື 1 ສະໄໝ. ໃນການໄປຫາສຽງນັ້ນ ທ່ານນາງບອກປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນອີກວ່າ ຖ້າໄດ້ຖືກເລືອກຄືນທ່ານນາງຈະສືບຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ຊຶ່ງລວມທັງສິດໃນການເຮັດແທ້ງລູກ, ການມີວຽກງານທີ່ມີລາຍໄດ້ດີ ແລະຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ມີການດູແລປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນລາຄາຍ່ອມເຍົາ.
ເຊີນຊົມວີດິໂອກ່ຽວກັບ ທ.ນ.ທີນາມະຫາລາດ