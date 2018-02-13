ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ (Rex
Tillerson)ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ເພັ່ງເລັ່ງໃສ່ “ການໄດ້ຮັບ ໄຊຊະນະແບບຍືນຍົງ” ຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຂົງເຂດທັງຫຼາຍ ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງພວກເຂົາເຄີຍຄວບຄຸມ ຢູ່ໃນອີຣັກ
ແລະຊີເຣຍ.
ທ່ານທິລເລີສັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ປະເທດຄູເວດ (Kuwait) ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ
ຂອງ ກຸ່ມແນວໂຮມວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໃນທ້າຍປີ 2014 ໂດຍມີຍຸດທະສາດ
ຫຼາຍຢ່າງ ໃນການຮັບມືກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຮວມທັງ ການໂຈມຕີທາງອາກາດພາຍໃຕ້
ການນຳພາໂດຍສະຫະລັດແລະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອຕັດການເຂົ້າເຖິງໃນດ້ານ
ການເງິນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ພວກນັກລົບຕ່າງຊາດໄປຮ່ວມລັດອິສລາມໄດ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງກຸ່ມລັດອິສລາມໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ກຸ່ມລັດອິສລາມ
ຍັງຖືວ່າ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍກາດ ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຂົງເຂດ, ຕໍ່ປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະຕໍ່ຂົງເຂດອື່ນໆໃນໂລກ.”
ທ່ານທິລເລີສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ 98 ເປີເຊັນອີກຕໍ່ໄປ
ແລ້ວ ຂອງດິນແດນທີ່ພວກເຂົາເຄີຍຍຶດຄອງໃນປີທີ່ພວກເຂົາມີອິດທິພົນສູງທີ່ສຸດປີ
2014 ເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງລັດອິສລາມຂຶ້ນໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ແຕ່ວ່າ
ດຽວນີ້ ພວກເຂົາແມ່ນຂົ່ມຂູ່ແບບໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.
“ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ກຸ່ມລັດອິສລາມພະຍາຍາມ ໄດ້ປັບປ່ຽນເປັນກຸ່ມກະບົດ.
ໃນຫຼາຍໆບ່ອນ ເຊັ່ນໃນອັຟການິສຖານ ຟິລິບປີນ ລີເບຍ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະບ່ອນອື່ນໆ ພວກເຂົາໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າຍຶດແລະຈັດຕັ້ງບ່ອນຫລົບລີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານທິລເລີສັນ ໄດ້ປະກດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຄັ້ງໃໝ່ 200 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປົດປ່ອຍ
ເຂດຕ່າງໆໃນຊີເຣຍ. ຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ເງິນບໍລິຈາກ ທີ່ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເພື່ອສ້າງສາເຂດຕ່າງໆຂອງອີຣັກຄືນໃໝ່.
ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ສາຍ ຕາຍັງຕ້ອງເພັ່ງເລັງໃສ່ລາງວັນ”ເວລາກ່າວເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະສຸມໃສ່
ເພື່ອເອົາຊະນະ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂັດແຍ້ງກັນໃນເຂດອັຟຣິນ ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍລະຫວ່າງກອງກຳລັງເທີກີແລະກອງກຳລັງຂອງພວກນັກລົບ
ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໃນຊີເຣຍ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ຫາໃຫ້ເກີດຄວາມ
ຫັນເຫໄປຈາກຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນ.
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