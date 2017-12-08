ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ (Rex Tillerson) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ຈົນກວ່າວ່າ ມົສກູ ຈະຖອນກໍາລັງທະຫານຂອງຕົນ ອອກຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ແຫລມໄຄຣເມຍ (Crimea).
ທ່ານ ທິລເລີສັນກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບ ຫລື OSCE ວ່າ "ຣັດເຊຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ, ນໍາພາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະສູ້ລົບຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບກໍາລັງ ຂອງຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ."
ການປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດໃນອົງການ OSCE ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະມົສກູມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໂດຍທີ່ຣັດເຊຍຖືກກ່າວຫາວ່າ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກະແສຟອງຂອງການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍ. ແຕ່ມົສກູແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທັງສອງນັ້ນ.
ທ່ານ ທິລເລີສັນກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກ ລົງມິງສຄ໌ (Minsk) ຢ່າງເຕັມທີ່. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ການທີ່ຣັດເຊຍເຂົ້າຢຶດຄອງແລະປະກາດຮວມເອົາແຫລມໄຄຣເມຍ ເຂົ້າເປັນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ. ການລົງໂທດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບເຂດໄຄຣເມຍຍັງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ຄືເກົ່າຈົນກວ່າວ່າຣັດເຊຍຈະຄືນແຫຼມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ (Ukraine)."
ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອບ (Sergei Lavrov) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍກ່າວຕໍ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢູ່ກອງປະຊຸມ OSCE ວ່າ "ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຢູເຄຣນ," ເມື່ອເວົ້າເຖິງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັນໃນປີ 2015 ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງມິງສຄ໌ ຂອງເບລາຣຸສ (Belarus) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໜູນຫລັງໂດຍຣັດເຊຍ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກໍາລັງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ (Ukraine) ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ພາໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນເສຍຊີວິດ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ມັກຖືກລະເມີດຢູ່ສະເໝີມາ.
ການໃຫ້ຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດມີຂຶ້ນຫລັງຈາກ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຖິ້ມໂທດໃສ່ການກະທໍາຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນວ່າ ເປັນ "ອຸບປະສັກອັນດຽວທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ" ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະມົສກູກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິໄດ້.
ທ່ານ ທິລເລີສັນ (Tillerson) ໄດ້ພົບກັບທ່ານ ລາວຣອບ (Lavrov) ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຂອງບັນດາປະເທດໃນອົງການ OSCE ໂດຍທີ່ລັດຖະມົນຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມ ຂອງນັກຂ່າວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ.
ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ພົບປະກັນ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍຫ້ອງນຶ່ງ ທີ່ມີຊ່າງພາບ ແລະນັກຂ່າວຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ.
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