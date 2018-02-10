ທ່ານທິລເລີສັນ ກົດດັນ ໃຫ້ເທີກີ ປ່ອຍຄົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ເທີກີ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ຈະກົດດັນເທີກີ ໃຫ້ປ່ອຍ
ໂຕຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກກັກຂັງ ໂດຍອັງກາຣາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັນທະມິດ ຂອງ
ອົງການເນໂຕດັ່ງກ່າວສະແດງຄວາມຢັ້ງໃນປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ພາກເໜືອ
ຂອງຊີເຣຍ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຢູ່ໃນເວລາແບບ
ນີ້ ການພົວພັນທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ.” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຮັບຮູ້ວ່າ “ມັນຈະ
ເປັນການໂອ້ລົມທີ່ຍາກລຳບາກ.”
ເທີກີເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທີສອງຂອງທ່ານທິລເລີສັນ ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຫ້າ
ປະເທດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຫລັງຈາກການ ຢ້ຽມຢາມຈໍແດັນ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງເລບາ ນອນ ອີຈິບ ແລະຄູເວດ.
ການຢ້ຽມຢາມອັງກາຣາຂອງນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດພັນທະມິດອົງການເນໂຕ ກ່ຽວ ກັບການບໍ່
ເຫັນພ້ອມນຳກັນຫຼາຍໆເລື່ອງຮວມທັງກໍລະນີການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ
ແລະວິກິດການໃນຊີເຣຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ເບິ່ງດຸ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ສຳນວນ
ໂວຫານແມ່ນເຜັດຮ້ອນ ເທີກີກຳລັງໂກດແຄ້ນ ແລະນີ້ເປັນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະເຮັດ
ທຸລະກິດ ແຕ່ມັນກໍເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ຍັງມີພື້ນ ຖານບາງຢ່າງ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.”
ທ່ານເຊີການ ໂກລຈ໌ ຊຶ່ງເປັນນັກວິທະຍາສາດອົງການນາຊາ ສັນຊາດອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກ
ຈັບ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2016 ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໂດຍປາດສະ ຈາກຫລັກຖານທີ່
ໜ້າເຊື່ອຖື ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາຜ່ານມາ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເທີກີໃນຖານເປັນສະມາ
ຊິກຄົນນຶ່ງຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມ ພາ ປະທານອົງການນິລະໂທດກຳ
ສາກົນໃນເທີກີ ທ່ານ ເທນເນີ ກິລິກ ໄດ້ຖືກ ຈັບຄືນອີກແລະນຳໂຕໄປຂັງໄວ້ເພື່ອລໍຖ້າ
ການດຳເນີນຄະດີ. ທ່ານກິລິກປະເຊີນ ໜ້າກັບຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄະດີເຫຼົ່ານີ້ແລະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເທີກີ “ຍຸຕິການແກ່ຍາວພາວະສຸກເສີນ ປ່ອຍໂຕ ພວກທີ່ຖືກ
ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ພາຍໃຕ້ອຳນາດສຸກເສີນ ແລະປົກປ້ອງການ ປົກຄອງດ້ວຍຕົວ
ບົດກົດໝາຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບພັນທະແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍທັພາຍໃນແລະສາກົນຂອງ
ເທີກີເອງ.”
ໃນປີຫລັງຈາກມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ
2016 ເທີກີ ໄດ້ຈັບຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນ ແລະ ໄດ້ປົດຜູ້ຄົນອອກ ຈາກໜ້າທີ່
125,000 ຄົນ ຮວມທັງຫລາຍຄົນແມ່ນເປັນຕຳຫລວດ ທະຫານ ແລະເຮັດວຽກໃຫ້
ກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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