ການສົນທະນາທີ ນະຄອນແວນຄູເວີ ເພັ່ງເລັງໃສ່ ຄວາມກົດດັນຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ

ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ກຳລັງເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃນວັນອັງຄານມື້
ນີ້ ໃນນະຄອນແວນຄູເວີ ທີ່ເພັ່ງເລງໃສ່ການກົດດັນໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ລົ້ມເລີກໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ ແລະລັດຖະ
ມົນຕີຕ່າງປະເທດການາດາ ທ່ານນາງຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນ ພ້ອມກັນນຳ ເອົາບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກປະມານ 20 ປະເທດ ເພື່ອມາເບິ່ງວ່າ ຈະເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ການລົງໂທດ ແລະປ້ອງກັນເກົາຫຼີເໜືອຈາກການຫລີກລ່ຽງມາດຕະການ
ທີ່ວາງໄວ້ໂດຍ ສປຊ.
ຫົວໜ້າວາງແຜນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ບຣາຍແອນ ຮຸກ ໄດ້ກ່າວກ່ອນກອງ
ປະຊຸມວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳທັງຫຼາຍຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຊ່ອງທາງດ້ານການທູດຢູ່ ເພື່ອ
ໃຫ້ແກ້ໄຂສະຖານະການ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີການສົນທະ
ນາກັນກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ໃນການໃຊ້ການທະຫານ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ປະຕິເສດ ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ຢຸດຢັ້ງການທົດລອງ
ນິວເຄຼຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ. ການປະຊຸມໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະເກີດສົງຄາມທາງວາຈາ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນລົງໜ້ອຍນຶ່ງ ຫວ່າງບໍ່ທໍ່ໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຈັດການສົນທະນາກັນຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນຮອບສອງປີຜ່ານມາ.
ສື່ລັດທາງການຂອງຈີນ ລາຍງານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ປະທານປະເທດ ສີ ຈິນຜິງ ໄດ້
ບອກປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທາງໂທລະສັບວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຮັກສາແຮງກະຕຸ້ນດັ່ງກ່າວໄວ້.
ຈີນ ແລະຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແວນຄູເວີ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ
ແມ່ນມີປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນສົງຄາມເກົາຫຼີປີ 1950-53
ອັນລວມທັງຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ເອງ.
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