ທ່ານ Tillerson ຢ້ຽມຢາມ ໄທ ເພື່ອ ເຈລະຈາ ດ້ານການຄ້າ, ຄວາມປອດໄພ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ ເດີນທາງຢ້ຽມ
ຢາມປະເທດ ໄທ ເປັນເວລາສັ້ນ ເພື່ອເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າ ແລະບັນຫາຄວາມ
ປອດໄພໃນພາກພື້ນ, ລວມທັງການປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກົດດັນ ເກົາຫຼີເໜືອ
ໃນເລື່ອງໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງພວກເຂົາ.
ລຸນຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄວາມປອດໄພພາກພື້ນໃນປະເທດ ຟີລິບປິນ ແລ້ວ,
ທ່ານ Tillerson ເຊິ່ງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ລະດັບສູງທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມ
ຢາມ ໄທ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ເດີນທາງໄປ
ຮອດ ບາກກອງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ
ຈັນໂອຊາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ດອນ ປຣະມັດວິໄນ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຫາ ວີໂອເອ ນັ້ນ, ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນຂົງເຂດກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ໄທ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພໃນພາກພື້ນ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ລວມທັງຜ່ານກອງປະຊຸມພາກພື້ນຄື ອາຊຽນ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້
ຍົກເອົາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະບັນຫາຕ່າງໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດ
ໄພຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັນ.”
ນອກຈາກການພະຍາຍາມຊອກຫາສຽງສະໜັບສະໜູນຕໍ່ນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ ທີ່ແນ
ໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຍ້ອນການລ່ວງລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟຂອງພວກ
ເຂົານັ້ນ, ທ່ານ Tillerson ຍັງໄດ້ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືດ້ານການຄ້າ ກັບເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບ
ທ່ານດ້ວຍ.
ປະເທດໄທ ແມ່ນໄດ້ປຽບດ້ານການຄ້າກັບ ສະຫະລັດ ສູງເປັນອັນດັບທີ 11 ໂດຍມີຍອດ
ເກືອບ 19 ຕື້ໂດລາໃນປີກາຍນີ້ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄທຖືກຈັດ ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດ
ຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະຖືກສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດໃນດ້ານການຄ້າ ແຕ່ແນວໃດ
ກໍຕາມ ທ່ານທິດທິນາດ ພົງສຸດທິຣັກ ອາຈານສອນລັດຖະສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈຸ
ລາລົງກອນ ທີ່ ບາງກອກ ກ່າວວ່າ ການໄດ້ປຽບດ້ານການຄ້າຫລຸດລົງໃນປີກາຍນີ້ ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ປະເທດທັງສອງມີຊ່ອງທາງໃນການໂອ້ລົມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຕໍ່ລອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຈະບໍ່
ດຳເນີນ ແລະ ເລີ່ມລົງໂທດ ໄທ ແລະປະເທດ ໄທ ເອງກໍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຕົວເຊັ່ນ
ກັນ. ນີ້ແມ່ນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາຍພົວພັນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຂົ້າຄິດວ່າ ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ເຫັນນັ້ນ ປະເທດ ໄທແມ່ນໄດ້ປັບຕົວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຄົງຈະ
ປະນີປະນອມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແລະນີ້ຈະໝາຍຄວາມວ່າ ສາຍພົວ ພັນທັງໝົດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດທີ່ຈະປັບປຸງໃໝ່ ແລະກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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