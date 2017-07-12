ທ່ານ ທິລເລີຊັນ ລົງນາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ກັບ ກາຕ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂ ການໃຫ້ທຶນ ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ

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ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex
Tillerson ທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ປະເທດ ກາຕ້າ ແລະ 4 ປະເທດ
ອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປປະເທດ
ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານມີກຳນົດ ທີ່ຈະພົບປະກັບບັນດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກປະເທດທີ່ກ່າວຫາ ກາຕ້າ ວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.
ການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນຫຼວງ Jeddah ໄດ້ມີຂຶ້ນມື້ໜຶ່ງຫລັງຈາກທ່ານ Tillerson
ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ກາຕ້າ ໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບໜຶ່ງ
ໃຫ້ລັດຖະບານ ໂດຮາ ດຳເນີນການຍັບຢັ້ງການຈັດຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນໃຫ້ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມາປະເທດ ກາຕ້າ ໃນມື້ນີ້ດ້ວຍນໍ້າໃຈ
ອັນດຽວກັບທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ຣີຢາດ ໃນເດືອນ
ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ. ສະຫະລັດ ມີເປົ້າໝາຍໜຶ່ງນັ້ນ ກໍຄືກຳຈັດລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ
ອອກໄປຈາກພື້ນຜິວຂອງໂລກ.”
ແຕ່ປະເທດ ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັດສ, ບາເຣນ ແລະ ອີຈິບ
ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຊົມ
ເຊີິຍ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ຂໍ້ຕົກ
ລົງທີ່ມີການລົງນາມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ “ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ” ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕິດ
ຕາມເບິ່ງ “ຄວາມຈິງຈັງ” ໃນການປາບປາບການໃຫ້ເງິນທຶນ ແລະສະ ໜັບສະໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ກາຕ້າ ຢ່າງໃກ້ຊິດ.ໍ”
ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, 4 ປະເທດອ່າວເປີເຊຍໄດ້ຕັດສາຍພົວ ພັນທາງການທູດ
ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການປິດລ້ອມທາງພື້ນດິນ, ອາກາດ ແລະ ທະເລຕໍ່ ກາຕ້າ. ກຸ່ມບັນດາ
ປະເທດອາຣັບ ທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາເຣເບຍ ໄດ້ກ່າວຫາ ກາຕ້າ ວ່າ ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໄດ້ຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ 13 ຂໍ້ໃຫ້ລັດຖະບານ ໂດຮາ.
ກາຕ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຈລະຈາ, ແຕ່ຈະບໍ່ຍອມຈຳນົນ ໃນອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຫຼັງຈາກການພົບປະກັບເຈົ້າຊາຍຂອງ
ກາຕ້າ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກາຕ້າ ຂ້ອນຂ້າງຈະມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນການ
ຄັດຄ້ານ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນສົມເຫດສົມຜົນຫຼາຍ.”
ສະຫະລັດ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການຂັດແຍ້ງອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ກອງທັບ
ຂອງພວກເຂົ້າເຈົ້າ ແລະ ການປະຕິບັດການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ພ້ອມທັງການ
ຕໍ່ຕ້ານອິດທິພົນຂອງ ອີຣ່ານ ໃນພາກພື້ນ. ກາຕ້າ ມີຖານທັບຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ, ເຊິ່ງເຮືອບິນຂອງພັນທະມິດ ທີ່ນຳພາໂດຍ ສະຫະລັດ
ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອທຳການໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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