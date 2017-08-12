ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າ ນັກການທູດ ສຫລ ຢູ່ ຮາວານາ ຖືກໂຈມຕີ ທາງສຸຂະພາບ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ
ພວກນັກການທູດສະຫະລັດຢູ່ໃນຄິວບາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນ
ນັ້ນ ປາກົດວ່າເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ “ການໂຈມຕີດ້ານສຸຂະ ພາບ.”
ການາດາໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍນັກການທູດຂອງຕົນ
ຄົນນຶ່ງຢູ່ຄິວບາ ກໍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຍິນ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນໃດເທື່ອວ່າ ມີນັກການທູດສະຫະລັດຫລາຍປານໃດໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການໂຈມຕີແບບນີ້.
ລັດຖະມົນຕີ Tillerson ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຖືວ່າ “ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄິວບາເປັນຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບ ໃນການຊອກຫາວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີໃນດ້ານສຸຂະພາບ ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ຕໍ່ບັນດານັການທູດຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ ມີຫລາຍກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ
ພວກນັກການທູດຄົນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ."
ຄິວບາ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ “ຄິວບາບໍ່ເຄີຍອະນຸຍາດ ຫລື
ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ດິນແດນຂອງຄິວບາ ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນກະທຳການໃດໆ ຕໍ່ ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຫລືຄອບຄົວຂອງຂອງເຈົ້າ ໂດຍ ບໍ່ມີການ
ຍົກເວັ້ນ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການເສຍຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນ ປາກົດວ່າພົວພັນກັບ
ການໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນດ້ານສຽງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ.
ທ່ານ John Caulfield ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຄິວ
ບາ ແຕ່ປີ 2011 ຫາປີ 2016 ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຫູທີ່ໜວກ
ຂອງບັນດານັກການທູດ ມີທ່າທາງວ່າ ເປັນຜົນຈາກເທັກນິກໃນ ການສອດແນມແບບ
ໃໝ່ ເກິດຜິດພາດ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມມານັ້ນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຄິວບາ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໄດ້."
ບັນດານັກການທູດສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ້ມມີອາການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນ
ໃນປີ 2016 ແຕ່ວ່າການເຈັບປ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ຖືກມອງກັນວ່າເປັນບັນຫາສຸຂະ ພາບຕາມທຳ
ມະດາ ແລະບໍ່ແມ່ນການໂຈມຕີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
ພວກນັການທູດ ແລະນັກວິເຄາະນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ ບໍ່ເປັນຜົນດີຫຍັງ
ເລີຍສຳລັບຄິວບາ ທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີທາງດ້ານສຸຂະພາບຕໍ່ພວກນັກການທູດ ໃນ”
ເວລາທີ່ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ຄິວບາ ກັບສະຫະລັດ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່"ສະພາບປົກ
ກະຕິ"
ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ Obama. ຍິ່ງໄປກວ່່ານັ້ນ ການາດາເປັນຄູ່ການຄ້າກັບຄິວ
ບາທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ແລະຍັງເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຫຍ່ສຸດນຳດ້ວຍ.
ທ່ານ William LeoGrande ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງຄິວບາກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີເຫດຜົນເລີຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄິວບາ ຈະ
ພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດານັກການທູດສະຫະລັດແລະການາດາ
ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ມັນເປັນເລື່ອງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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